Từ nay đến 15/4 âm lịch, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, giàu sang ập đến, may mắn vây quanh, Phúc khí ngập lối

Tâm linh - Tử vi 28/05/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, giàu sang ập đến, may mắn vây quanh, Phúc khí ngập lối từ nay đến 15/4 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Từ nay đến 15/4 âm lịch, con giáp tuổi Thân khá chủ động và có lợi thế trong công việc với sự che chở của Chính Ấn. Nhờ sự nhiệt tình hứng khởi và nồng nhiệt của mình, công việc của bạn trong những ngày này sẽ diễn ra trôi chảy và hiệu quả. Bản mệnh vẫn cần tiếp tục tìm kiếm sự cân bằng hôm nay đừng tự mãn quá sớm với những gì mình mới đạt được. Qua những hoạt động thông thường này, bạn sẽ tìm được tiếng nói và chỗ đứng mới trong xã hội.

Từ nay đến 15/4 âm lịch, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, giàu sang ập đến, may mắn vây quanh, Phúc khí ngập lối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cho thấy hôm nay bản mệnh không chỉ tài lộc thăng hoa, còn có quý nhân đồng hành, chỉ lối dẫn đường. Tuy nhiên, trước khi gật đầu đồng ý với các cơ hội đầu tư mới, hãy cố gắng dành thời gian suy xét một cách thật kỹ lưỡng đã nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ nay đến 15/4 âm lịch, Chính Ấn tương trợ, người tuổi Ngọ có thể khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Bản mệnh nhanh chóng phát hiện ra những vấn đề trong công việc nhóm và cứu tập thể khỏi một bàn thua trông thấy. Với người tham gia thi cử, ứng tuyển trong ngày hôm nay, bạn thể hiện được kiến thức của bản thân và khiến nhà tuyển dụng ấn tượng. Bạn có cơ hội được nhận vào công việc mình mơ ước đã lâu.

Từ nay đến 15/4 âm lịch, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, giàu sang ập đến, may mắn vây quanh, Phúc khí ngập lối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa khắc Kim, tiếc rằng chuyện tình cảm lại không được như ý muốn. Bạn cần nghiêm túc hơn trong các mối quan hệ, đừng giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người, khiến những người chân thành với mình tổn thương.

Con giáp tuổi Hợi 

Từ nay đến 15/4 âm lịch, tuổi Hợi luôn mang lại cho nửa kia cảm giác an tâm, dù bản mệnh không hay dành cho người ấy những lời có cánh. Bản mệnh thường thể hiện tình cảm của mình bằng những hành động quan tâm, chăm sóc thiết thực. Người còn độc thân nên dũng cảm thể hiện cảm xúc với người mình thầm mến. Thậm chí, bản mệnh có thể thử tỏ tình với người trong lòng trong thời gian này nhé.

Từ nay đến 15/4 âm lịch, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, giàu sang ập đến, may mắn vây quanh, Phúc khí ngập lối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này sẵn sàng đi tiên phong trong công việc. Bản mệnh chẳng ngại thất bại hay bị người khác chê cười. Con giáp này cho rằng, dù thành công hay thất bại thì bản thân cũng sẽ nhận được những bài học đáng quý.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Nửa cuối năm 2026, 3 con giáp gặt đầy phúc khí, thu hết Lộc Trời, Tài Vận bùng phát, may mắn sáng bừng, họa biến thành phúc

Nửa cuối năm 2026, 3 con giáp gặt đầy phúc khí, thu hết Lộc Trời, Tài Vận bùng phát, may mắn sáng bừng, họa biến thành phúc

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp gặt đầy phúc khí, thu hết Lộc Trời, Tài Vận bùng phát, may mắn sáng bừng, họa biến thành phúc trong nửa cuối năm 2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 45 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 1 giờ 45 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 2 giờ 15 phút trước
Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh