Tử vi cuối tuần (30/5 - 31/5), Thần Tài gõ cửa nhà 3 con giáp ban cho cục tiền siêu to, chú ý nắm ngay thời cơ, phúc lộc gia tăng

Tâm linh - Tử vi 27/05/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ban cho cục tiền siêu to, chú ý nắm ngay thời cơ, phúc lộc gia tăng vào cuối tuần (30/5 - 31/5) này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi cuối tuần (30/5 - 31/5), có Chính Quan tương trợ, công việc của người tuổi Mùi có những bước khởi sắc mới mẻ. Nhờ vào tinh thần làm việc chăm chỉ hết mình, con giáp này nhận được không ít lời khen ngợi của đồng nghiệp và cấp trên.  

Tử vi cuối tuần (30/5 - 31/5), Thần Tài gõ cửa nhà 3 con giáp ban cho cục tiền siêu to, chú ý nắm ngay thời cơ, phúc lộc gia tăng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đây chính là thời điểm bạn sẽ được lãnh đạo cất nhắc và trao thêm những trọng trách mới, giúp bạn từng bước khẳng định vị thế của bản thân trong tập thể. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn rồi sẽ nhận được những thành quả xứng đáng thôi, hãy tiếp tục tiến bước về phía trước đi nhé. 

 

Con giáp tuổi Thân 

Tử vi cuối tuần (30/5 - 31/5), tuổi Thân đang được tam hợp quý nhân chỉ lối dẫn đường, nhờ thế mà sớm tìm được hạnh phúc cho mình, nhân duyên trời định khó bề rũ bỏ. Con giáp này cảm thấy thật may mắn khi đã tìm được người ở bên bầu bản mệnh, chia sẻ tâm tình với mình. Dù còn nhiều khó khăn trở ngại trước mắt nhưng bản mệnh tin rằng có tình yêu làm chỗ dựa và động lực thì chuyện gì cũng có thể vượt qua.

Tử vi cuối tuần (30/5 - 31/5), Thần Tài gõ cửa nhà 3 con giáp ban cho cục tiền siêu to, chú ý nắm ngay thời cơ, phúc lộc gia tăng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người đã có gia đình nên cân nhắc thêm về những cách để hâm nóng tình cảm lứa đôi. Có thể thời gian ở bên nhau lâu ngày sẽ khiến cho tình yêu dần biến thành tình thân mà không còn bỏng cháy nữa.

Con giáp tuổi Hợi 

Tử vi cuối tuần (30/5 - 31/5), Chính Quan tương trợ, sự kiên định và chăm chỉ sẽ giúp tuổi Hợi dễ dàng đạt được thành công Hãy tiếp tục phát huy những điểm mạnh mà bản thân may mắn sở hữu. Bạn càng tích cực thể hiện mình sẽ càng tạo cơ sở để cấp trên đánh giá cao về năng lực của bạn.  

Tử vi cuối tuần (30/5 - 31/5), Thần Tài gõ cửa nhà 3 con giáp ban cho cục tiền siêu to, chú ý nắm ngay thời cơ, phúc lộc gia tăng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thủy – Kim tương sinh, bản mệnh nếu đã có đôi sẽ thêm yêu thương nồng nàn, có thể sớm tính tới chuyện về chung một nhà. Đào hoa vượng cũng sẽ giúp người độc thân có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái phù hợp.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Qua đêm nay (26/5), 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, tình đầy túi - tiền đầy tim, tài vận thăng cấp bất thình lình

Qua đêm nay (26/5), 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, tình đầy túi - tiền đầy tim, tài vận thăng cấp bất thình lình

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, tình đầy túi - tiền đầy tim, tài vận thăng cấp bất thình lình trong thời gian này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 46 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 1 giờ 46 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 2 giờ 16 phút trước
Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh