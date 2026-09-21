Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 21/09/2026 22:45

Tốt nghiệp đại học, anh đi làm vài năm đã leo lên được chức vụ mà nhiều người mơ ước. Vì ngưỡng mộ sự tài hoa của anh mà chị đã đổ gục từ ánh nhìn đầu tiên. Cả hai nhắn tin, hẹn hò qua lại rồi cuối cùng đi đến hôn nhân. 

Chị không bao giờ nghĩ đến việc chồng phản bội mình. Bởi anh là người có học thức, vẻ ngoài đạo mạo, lại hay nói triết lý, rất nhã nhặn và tử tế. Nào ngờ người chồng giám đốc mà chị luôn tự hào lại che giấu bí mật tày trời này. 

Gia cảnh của anh không khá giả. Từ nhỏ anh đã phải vừa làm vừa học để trang trải học phí cũng như đỡ đần cha mẹ. Tốt nghiệp đại học, anh đi làm vài năm đã leo lên được chức vụ mà nhiều người mơ ước. Vì ngưỡng mộ sự tài hoa của anh mà chị đã đổ gục từ ánh nhìn đầu tiên. Cả hai nhắn tin, hẹn hò qua lại rồi cuối cùng đi đến hôn nhân. 

Anh là người đàn ông tử tế, hiểu tâm lý phụ nữ. Nhất là giai đoạn vợ mang bầu, anh chăm sóc vợ từng chút một. Anh lấy tiền tích cóp được nhiều năm nay đổi căn hộ khác lớn hơn để mẹ con chị có cuộc sống thoải mái. Chị cứ nghĩ bản thân đã vớ được "vàng mười" nào ngờ mọi việc lại không viên mãn như chị nghĩ.

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian ở cữ, chị nghe người giúp việc nói có cô hàng xóm nào đó mới chuyển đến. Cô ấy xinh đẹp, thân hình nóng bỏng. Chồng chị nhiệt tình giúp đỡ cô ấy chuyển nhà, rồi sửa hộ ống nước, bóng đèn hư. Hỏi anh thì anh nói cô ấy độc thân, không chồng, không bạn trai nên mới nhờ vả anh làm những chuyện đó. Là đàn ông, làm sao anh có thể từ chối được.

Dạo gần đây, chị cứ cảm thấy bất an. Ngày nào lúc nửa đêm cũng nghe tiếng động lạ ở căn nhà mới bên cạnh. Nghe nói cô gái ấy còn độc thân, tại sao lại có những tiếng động khiến người nghe đỏ mặt, tía tai như vậy. Những âm thanh đó ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị và con nên lần đó chị quyết định nói chuyện tế nhị với cô hàng xóm.

Tuy nhiên, có vẻ cô ta không nghe lọt tai lời nhắc của chị. Đêm đó chị đành sang gõ cửa để nhắc nhở. Đi ngang phòng của chồng, chị cảm thấy ngờ ngợ vì không có anh ở phòng. Từ ngày chị ở cữ, hai vợ chồng ngủ riêng. Linh cảm của chị mách bảo có chuyện gì đó không lành. Lấy hết can đảm, chị sang nhà bên cạnh gõ cửa.

Không lâu sau, cô hàng xóm quấn chiếc khăn hờ hững đi ra mở cửa, vẻ mặt khó chịu. Chị xin cô ta nhỏ tiếng, cô ta chỉ gật đầu không nói gì. Trước khi cửa đóng, chị loáng thoáng phát hiện đôi dép của chồng ở bên trong. Không nói nhiều, chị đẩy mạnh cửa và thấy anh đang nằm trên giường của cô hàng xóm.

Gặp nhau trong tình cảnh này, chị đờ người. Anh cũng há hốc mồm không nói nên lời. Chị không ngờ lại phát hiện chồng ngoại tình ngay bên cạnh nhà. Chị sốc nặng khi người chồng giám đốc mà chị thường tự hào lại làm trò ghê tởm như thế này sau lưng vợ.

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Anh âm mưu mua nhà chung cư cho nhân tình gần nhà mình để tiện qua lại. Càng biết rõ những toan tính của chồng, chị càng tức điên. Chị chỉ muốn vạch ngay bộ mặt giả dối đáng ghê tởm của người đàn ông bên cạnh.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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