Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn cũng khá ổn định vào đầu tuần, Công ty SJC mua vào ở mức 144,1 triệu đồng, bán ra 147,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 144,6 triệu đồng, bán ra 147,6 triệu đồng… Giá vàng trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên , giá vàng miếng SJC mở cửa đầu ngày với tăng giảm trái chiều. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC giữ giá vàng miếng SJC không thay đổi so với cuối tuần qua, mua vào 144,6 triệu đồng, bán ra 147,6 triệu đồng. Còn ACB giảm mỗi lượng vàng 500.000 đồng, mua vào 144,3 triệu đồng, bán ra 146,8 triệu đồng. Riêng Công ty Mi Hồng tăng 100.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 144,7 triệu đồng, bán ra 146,2 triệu đồng…

Lúc 7h14 ngày 21/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.363,4 USD/ounce chiều mua vào và 4.365,4 USD/ounce chiều bán ra. So với mức tham chiếu, giá vàng giảm 13,7 USD/ounce, tương đương 0,31%.

Theo thông tin báo VietNamNet , giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới giảm khá mạnh, rơi khỏi vùng 4.377 USD/ounce và có thời điểm lùi về gần 4.364 USD/ounce.

Ngay sau khi thị trường mở cửa, giá vàng có lúc tăng lên khoảng 4.383 USD/ounce nhưng nhanh chóng đảo chiều. Đồ thị Kitco cho thấy áp lực bán gia tăng rõ rệt, đẩy giá xuống sát 4.364 USD/ounce chỉ trong thời gian ngắn.

Diễn biến giảm đầu tuần xuất hiện sau khi vàng vừa trải qua một tuần hồi phục. Tuần trước, kim loại quý từng rơi xuống vùng 4.261,8 USD/ounce sau quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trước khi bật mạnh và có lúc lên 4.400,6 USD/ounce. Giá sau đó khép tuần quanh 4.377 USD/ounce, chấm dứt chuỗi ba tuần giảm liên tiếp.

Giá vàng thế giới biến động mạnh do tác động đan xen từ kỳ vọng lãi suất Mỹ, giá dầu và căng thẳng địa chính trị. Giá vàng giao ngay khởi đầu tuần quanh 4.340 USD/ounce, sau đó giảm mạnh khi giá dầu tăng và căng thẳng Mỹ-Iran làm gia tăng lo ngại lạm phát. Đến ngày 16/9, giá vàng có thời điểm xuống 4.279 USD/ounce.

Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên biên độ 3,75-4%, giá vàng tiếp tục giảm và xuống mức thấp nhất tuần, khoảng 4.261 USD/ounce.

Kim loại quý phục hồi trong hai phiên cuối tuần khi giá dầu hạ nhiệt, USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Tính chung cả tuần, giá vàng vẫn tăng và chấm dứt chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay khoảng 4.379 USD/ounce, tăng gần 30 USD so với cuối tuần trước. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.415 USD/ounce.

Jeff Sarti, CEO Morton Wealth, cho rằng quyết định lãi suất mới nhất của Fed không phải yếu tố quan trọng nhất đối với triển vọng vàng. Chính phủ Mỹ đang chi tiêu lớn và thâm hụt ngân sách cao. Thị trường trái phiếu ngày càng ảnh hưởng đến khả năng duy trì tài chính của chính phủ.

Lạm phát gia tăng tiếp tục gây sức ép lên chính sách tiền tệ toàn cầu. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) vẫn duy trì chính sách khác với xu hướng thắt chặt đang diễn ra tại nhiều ngân hàng trung ương.

Charlotte de Montpellier, chuyên gia kinh tế phụ trách Pháp và Thụy Sĩ tại ING, dự báo SNB sẽ giữ lãi suất chính sách ở 0% và tiếp tục sử dụng các biện pháp can thiệp ngoại hối có mục tiêu.

Thị trường vàng trong tuần này sẽ theo dõi sát USD, lợi suất trái phiếu và giá dầu. Nhiều quan chức Fed dự kiến phát biểu trong tuần tới có thể tạo thêm biến động trên thị trường.