Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng đắt hơn 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Theo thông tin báo VietNamNet , mở cửa phiên giao dịch hôm nay (18/9), vào lúc 8h28', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 143,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, lên mức 143,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước quay đầu tăng. Ảnh: VietNamNet.

Ngày 17/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,8-145,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 142,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 143-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên liền trước.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới bật tăng trở lại, lên 4.355 USD/ounce, cao hơn sáng hôm qua 70 USD. Kim loại quý hồi phục trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm hơn 7 điểm cơ bản xuống 4,93%, trở lại dưới ngưỡng 5%. Trước đó, lợi suất đã vượt trở lại mốc quan trọng này sau quyết định lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Giá dầu cũng giảm trở lại sau khi Saudi Arabia được cho là đã quyết định cung cấp thêm các lô dầu thô cho các nhà máy lọc dầu châu Á thông qua hình thức chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác gần cảng Sohar của Oman...

Thị trường tài chính đã biến động sau khi một số ngân hàng trung ương công bố chính sách tiền tệ. Cụ thể, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm và phát tín hiệu có thể tiếp tục nâng lãi suất trong những tháng tới. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 là 51%, tăng từ gần 44% một ngày trước. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) công bố giữ nguyên lãi suất trong ngày 17.9. HIện nhà đầu tư cũng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm vào ngày 18.9 và phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục tăng chi phí vay...