TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 17/09/2026 09:52

Một vụ cháy nhà dân ở TP.HCM bùng phát dữ dội trong con hẻm trên đường Phạm Hữu Chí khiến 2 người không qua khỏi, lực lượng chức năng đã kịp thời phá cửa cứu thoát 5 nạn nhân đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, sáng 17-9, lực lượng chức năng phường Chợ Lớn (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân trong hẻm đường Phạm Hữu Chí khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương - Ảnh 1
Cháy nhà dân trong hẻm đường Phạm Hữu Chí. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h25 cùng ngày, người dân phát hiện cháy tại một căn nhà trong hẻm trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn nên hô hoán cùng nhau hỗ trợ dập lửa, cứu người.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 7 người.

Người dân xung quanh nghe tiếng hô hoán, kêu cứu đã nhanh chóng báo lực lượng chức năng và hỗ trợ ứng cứu.

Theo thông tin báo VietNamNet, ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Chợ Lớn đã nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương tiếp cận hiện trường.

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương - Ảnh 2
Lực lượng chức năng phá tường tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Các lực lượng triển khai đồng bộ các phương án dập lửa, mở đường cứu hộ và đưa các nạn nhân ra ngoài. Đến 2h36, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng cứu nạn đã đưa 5 người bị thương ra khỏi căn nhà cháy và kịp thời chuyển đến bệnh viện. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến 2 người tử vong. Trong đó, cụ bà N.T.G. (95 tuổi) tử vong tại khu vực tầng trệt; một nạn nhân khác tử vong tại tầng hai.

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương - Ảnh 3
Lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Sáng cùng ngày, khu vực căn nhà xảy ra cháy được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Các đơn vị liên quan đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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