Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 17/9/2026 giá vàng trong nước giảm xuống dưới 146 triệu đồng theo chiều đi xuống của thế giới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 17/9, giá vàng trong nước quay đầu giảm khi thị trường thế giới đi xuống vì Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 700.000 đồng, đưa chiều mua vàng miếng xuống 142,8 triệu đồng/lượng, bán ra còn 145,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng mua vàng miếng SJC 142,8 triệu đồng và bán ra 145,8 triệu đồng...

Đối với vàng nhẫn 4 số 9, SJC cũng giảm 700.000 đồng khi mua vào còn 142,3 triệu đồng, bán ra 145,3 triệu đồng. Tương tự, Công ty Phú Quý giảm 700.000 đồng, đưa giá mua vàng nhẫn xuống 142,8 triệu đồng và bán ra 146,2 triệu đồng...

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin VietNamNet, Lúc 7h14 ngày 17/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.284,4 USD/ounce (mua vào) và 4.286,4 USD/ounce (bán ra). So với mức tham chiếu, giá vàng tăng 21,4 USD, tương đương 0,5%.

Tuy nhiên, diễn biến trong 24 giờ cho thấy kim loại quý vừa trải qua một phiên biến động rất mạnh. Giá vàng từng lên tới khoảng 4.366 USD/ounce, trước khi lao dốc xuống vùng 4.235 USD/ounce. Sau đó, giá hồi phục nhưng vẫn chủ yếu dao động quanh 4.260-4.285 USD/ounce.

Áp lực bán gia tăng sau khi Fed ngày 16/9 nâng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ mục tiêu của lãi suất liên bang lên 3,75-4%. Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao và việc tăng lãi suất nhằm hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% nhanh hơn.

Việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ gây bất lợi cho vàng do lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời. Thị trường hiện tiếp tục theo dõi tín hiệu về lộ trình lãi suất những tháng cuối năm sau cuộc họp chính sách ngày 15-16/9.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 16/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.355 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.390 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 0,5%, tương ứng tăng 20 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 11 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 16/9.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới 10 triệu đồng/lượng Hôm nay, ngày 16/9/2026 giá vàng biến động nhẹ khi chờ đợi thông tin lãi suất từ Mỹ. Giá vàng trong nước duy trì mức đắt đỏ, cao hơn 10 triệu đồng mỗi lượng.

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