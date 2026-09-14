Giá vàng hôm nay, ngày 14/9/2026: Tiếp tục suy yếu, SJC rời mốc 146 triệu/lượng

Đời sống 14/09/2026 09:17

Hôm nay, ngày 14/9/2026 giá vàng vẫn không có biến động đáng kể, trạng thái giằng co tiếp tục duy trì. Trong nước vàng miếng SJC giảm 300 nghìn/lượng.

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch hôm nay (14/9), vào lúc 8h32', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,7-145,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 142,2-145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng hạ 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/9/2026: Tiếp tục suy yếu, SJC rời mốc 146 triệu/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm nhẹ. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Ngày 12/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji được niêm yết ở mức 143-147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 142,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch đầu tuần khi mất 18 USD mỗi ounce, còn 4.333 USD. Kim loại quý đang chịu áp lực trước cuộc họp lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FeD). Giá kim loại sau đó đã phục hồi sau khi Mỹ công bố chỉ số CPI tháng 8, áp lực lạm phát cao nhưng không gây ra một đợt hoảng loạn mới, giúp các nhà đầu tư mua vàng gần mức giá thấp nhất trong tuần. Tuy nhiên, đà phục hồi vẫn bị hạn chế do lạm phát lõi giữ vững và kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất, với thị trường hợp đồng tương lai dự đoán khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 cao hơn đáng kể sau khi dữ liệu được công bố.

Các nhà phân tích đã giải thích Fed có thể chống lạm phát, nhưng khả năng tăng lãi suất của họ bị hạn chế bởi tình hình tài chính quốc gia ngày càng xấu đi. Bộ Tài chính Mỹ đã mua 5,1 tỉ đô la trái phiếu dài hạn của Mỹ, nhưng thay vì làm giảm lợi suất ở phần cuối của đường cong lợi suất, nó lại đẩy lợi suất lên cao hơn. Lợi suất trái phiếu 10 năm kết thúc tuần ở mức 4,97%, mức cao nhất trong ba năm. Nhiều nhà phân tích dự đoán rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi lợi suất đạt mức 5%, tạo ra một trở ngại lớn khác cho nền kinh tế. Thị trường cần chú ý hơn đến vấn đề chi tiêu khổng lồ của Mỹ. Nợ công của Mỹ đã vượt quá 40.000 tỉ USD. Chính phủ hiện phải chi hơn 1.000 tỉ USD mỗi năm chỉ để trả lãi suất nợ, và vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

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