Giá vàng hôm nay, ngày 13/9/2026: Người mua vàng nhẫn lỗ đến 7 triệu đồng

Trong khi đó, vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp khác giảm mạnh hơn nhưng vẫn còn neo cao hơn SJC. Chẳng hạn, vàng nhẫn tròn 4 số 9 tại Doji sau một tuần giảm đến 3 triệu đồng khi mua vào xuống 143 triệu đồng, bán ra 147 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu giảm 2,9 triệu đồng so với cuối tuần trước, đưa chiều mua xuống 142,9 triệu đồng và bán ra còn 146,9 triệu đồng. Đáng chú ý, do giảm mạnh giá mua đồng thời chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại các công ty này vẫn tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng nên người mua cũng bị lỗ đến 7 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 13/9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146 triệu đồng, giảm 1,6 triệu đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 1,6 triệu đồng sau một tuần khi được mua vào còn 142,5 triệu đồng, bán ra 145,5 triệu đồng. Do chênh lệch giá mua - bán vàng miếng cũng như vàng nhẫn được SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần lỗ đến 4,6 triệu đồng/lượng.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,95%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm vượt 5,42%, mức cao nhất trong 19 năm.

Theo thông tin báo VietNamNet , giá vàng tăng trong phiên giao dịch cuối tuần khi giá dầu thô và đồng USD hạ nhiệt. Đồng USD giảm bớt mức tăng sau báo cáo CPI. Giá dầu Brent giảm khoảng 3%.

Lợi suất trái phiếu vẫn ở mức cao ngay cả sau khi Bộ Tài chính Mỹ đã mua lại hơn 5 tỷ USD trái phiếu Kho bạc kỳ hạn dài trong ngày thứ Năm. Động thái mua lại này được đánh giá chưa đạt kỳ vọng trong bối cảnh tổng nợ công Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD.

Theo công cụ FedWatch của CME, tại thời điểm cuối tuần, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 15-16/9 lên gần 90%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 được xem là yếu tố củng cố khả năng Fed tăng lãi suất trong tuần tới.

CPI toàn phần của Mỹ tháng 8 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước và 2,4% so với cùng kỳ. Số liệu này cho thấy áp lực lạm phát vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Tính theo năm, CPI lõi giảm nhẹ từ 2,5% xuống 2,4%. Số liệu này được công bố sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, cho thấy áp lực lạm phát vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Sau báo cáo CPI, thị trường tiếp tục nâng kỳ vọng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.403 USD/ounce, giảm 27 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.449 USD/ounce.