Tiết lộ cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh

Sao quốc tế 13/09/2026 06:30

Theo truyền thông Trung Quốc, Triệu Vy gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi tới làng Hải Yến, Côn Minh, Vân Nam (Trung Quốc). Nữ diễn viên xuất hiện với trang phục giản dị, đội mũ rộng vành, gần như không trang điểm.

Triệu Vy mới đây chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi tới làng Hải Yến, Côn Minh, Vân Nam (Trung Quốc). Nữ diễn viên xuất hiện với trang phục giản dị, đội mũ rộng vành và gần như không trang điểm.

Ở tuổi 50, diện mạo hiện tại của ngôi sao “Hoàn Châu cách cách” nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một số khán giả nhận xét Triệu Vy trông gầy hơn trước. Khác với thời kỳ thường xuyên xuất hiện tại sự kiện, phim trường hay thảm đỏ, những năm gần đây hình ảnh của cô chủ yếu gắn với cuộc sống cá nhân.

Tiết lộ cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh - Ảnh 1

Cuối tháng 4/2026, Triệu Vy từng có lần xuất hiện hiếm hoi khi tham dự buổi hội ngộ kỷ niệm 30 năm lớp diễn xuất khóa 1996 của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Trần Khôn, Huỳnh Hiểu Minh, Quách Hiểu Đông, Tổ Phong, Hà Lâm... Sự góp mặt của Triệu Vy đặc biệt gây chú ý bởi cô đã hạn chế hoạt động công khai trong nhiều năm.

Từng là một trong những ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ, Triệu Vy nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai Tiểu Yến Tử trong “Hoàn Châu cách cách”. Sau đó, cô tiếp tục thành công với “Tân dòng sông ly biệt”, “Kinh hoa yên vân” cùng nhiều tác phẩm điện ảnh. Nữ diễn viên còn thử sức với vai trò đạo diễn và gây tiếng vang với bộ phim “Gửi tuổi thanh xuân”.

Tiết lộ cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh - Ảnh 2

Sự nghiệp của Triệu Vy thay đổi mạnh từ năm 2021. Tháng 8 năm đó, tên cô bất ngờ bị xóa hoặc hạn chế xuất hiện trên nhiều nền tảng video Trung Quốc. Các nội dung liên quan đến nữ diễn viên cũng bị kiểm soát, trong khi nguyên nhân cụ thể không được công bố đầy đủ. Từ đó, cô gần như rút khỏi ngành giải trí.

Đời tư của Triệu Vy cũng có nhiều biến động. Tháng 12.2024, cô xác nhận đã ly hôn doanh nhân Huỳnh Hữu Long từ nhiều năm trước, đồng thời đề nghị công chúng không gắn cô với những vấn đề liên quan đến chồng cũ. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Huỳnh Hữu Long vướng các vấn đề pháp lý và tài chính tại Hong Kong.

Từ ngôi sao hàng đầu đến cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau biến cố

Từ ngôi sao hàng đầu đến cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau biến cố

Từng là một trong những minh tinh quyền lực nhất làng giải trí Hoa ngữ, Triệu Vy sở hữu sự nghiệp khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ với loạt tác phẩm nổi tiếng như "Hoàn Châu Cách Cách", "Tân Dòng Sông Ly Biệt", "Họa Bì" hay "Con Thân Yêu". Hình tượng "Én nhỏ" từng phủ sóng khắp châu Á, đưa nữ diễn viên trở thành biểu tượng của màn ảnh một thời.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Vy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Từ ngôi sao hàng đầu đến cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau biến cố

Từ ngôi sao hàng đầu đến cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau biến cố

Được minh oan khỏi tin đồn buôn người, Triệu Vy có cơ hội tái xuất?

Được minh oan khỏi tin đồn buôn người, Triệu Vy có cơ hội tái xuất?

Cơ quan chức năng đưa ra kết luận về vụ việc liên quan Triệu Vy

Cơ quan chức năng đưa ra kết luận về vụ việc liên quan Triệu Vy

Chuyện gì đang xảy ra với chồng cũ Triệu Vy khi không xuất hiện tại tòa?

Chuyện gì đang xảy ra với chồng cũ Triệu Vy khi không xuất hiện tại tòa?

Vì sao Triệu Vy vẫn sống sung túc dù bị cấm sóng nhiều năm?

Vì sao Triệu Vy vẫn sống sung túc dù bị cấm sóng nhiều năm?

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

Triệu Vy 'gây bão' khi xuất hiện họp lớp cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'