Tiết lộ cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh

Theo truyền thông Trung Quốc, Triệu Vy gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi tới làng Hải Yến, Côn Minh, Vân Nam (Trung Quốc). Nữ diễn viên xuất hiện với trang phục giản dị, đội mũ rộng vành, gần như không trang điểm.

Triệu Vy mới đây chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi tới làng Hải Yến, Côn Minh, Vân Nam (Trung Quốc). Nữ diễn viên xuất hiện với trang phục giản dị, đội mũ rộng vành và gần như không trang điểm.

Ở tuổi 50, diện mạo hiện tại của ngôi sao “Hoàn Châu cách cách” nhanh chóng thu hút sự chú ý. Một số khán giả nhận xét Triệu Vy trông gầy hơn trước. Khác với thời kỳ thường xuyên xuất hiện tại sự kiện, phim trường hay thảm đỏ, những năm gần đây hình ảnh của cô chủ yếu gắn với cuộc sống cá nhân.

Cuối tháng 4/2026, Triệu Vy từng có lần xuất hiện hiếm hoi khi tham dự buổi hội ngộ kỷ niệm 30 năm lớp diễn xuất khóa 1996 của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Trần Khôn, Huỳnh Hiểu Minh, Quách Hiểu Đông, Tổ Phong, Hà Lâm... Sự góp mặt của Triệu Vy đặc biệt gây chú ý bởi cô đã hạn chế hoạt động công khai trong nhiều năm.

Từng là một trong những ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ, Triệu Vy nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai Tiểu Yến Tử trong “Hoàn Châu cách cách”. Sau đó, cô tiếp tục thành công với “Tân dòng sông ly biệt”, “Kinh hoa yên vân” cùng nhiều tác phẩm điện ảnh. Nữ diễn viên còn thử sức với vai trò đạo diễn và gây tiếng vang với bộ phim “Gửi tuổi thanh xuân”.

Sự nghiệp của Triệu Vy thay đổi mạnh từ năm 2021. Tháng 8 năm đó, tên cô bất ngờ bị xóa hoặc hạn chế xuất hiện trên nhiều nền tảng video Trung Quốc. Các nội dung liên quan đến nữ diễn viên cũng bị kiểm soát, trong khi nguyên nhân cụ thể không được công bố đầy đủ. Từ đó, cô gần như rút khỏi ngành giải trí.

Đời tư của Triệu Vy cũng có nhiều biến động. Tháng 12.2024, cô xác nhận đã ly hôn doanh nhân Huỳnh Hữu Long từ nhiều năm trước, đồng thời đề nghị công chúng không gắn cô với những vấn đề liên quan đến chồng cũ. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Huỳnh Hữu Long vướng các vấn đề pháp lý và tài chính tại Hong Kong.

Từ ngôi sao hàng đầu đến cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau biến cố Từng là một trong những minh tinh quyền lực nhất làng giải trí Hoa ngữ, Triệu Vy sở hữu sự nghiệp khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ với loạt tác phẩm nổi tiếng như "Hoàn Châu Cách Cách", "Tân Dòng Sông Ly Biệt", "Họa Bì" hay "Con Thân Yêu". Hình tượng "Én nhỏ" từng phủ sóng khắp châu Á, đưa nữ diễn viên trở thành biểu tượng của màn ảnh một thời.

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