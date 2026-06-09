Chuyện gì đang xảy ra với chồng cũ Triệu Vy khi không xuất hiện tại tòa?

Sao quốc tế 09/06/2026 13:45

Vụ kiện đòi khoản nợ hơn 100 triệu HKD nhằm vào Hoàng Hữu Long, vừa được đưa ra xét xử lần đầu vào ngày 5/6.

Doanh nhân Hoàng Hữu Long, chồng cũ của nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Vy, tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi một vụ kiện liên quan đến khoản nợ hơn 100 triệu HKD chính thức được đưa ra xét xử tại Hong Kong vào ngày 5/6.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, nguyên đơn trong vụ việc là nữ doanh nhân Thái Nhất Phượng. Tại phiên tòa đầu tiên, phía nguyên đơn cho biết khoảng một thập kỷ trước, Hoàng Hữu Long từng vay 60 triệu AUD từ một tập đoàn để tham gia các hoạt động cờ bạc tại những sòng bài ở Australia.

Chuyện gì đang xảy ra với chồng cũ Triệu Vy khi không xuất hiện tại tòa? - Ảnh 1

Thái Nhất Phượng cho rằng với vai trò người bảo lãnh cho khoản vay này, cô có quyền nhận khoản hoa hồng theo thỏa thuận, với tổng giá trị lên tới hơn 100 triệu HKD. Tuy nhiên, số tiền nói trên được cho là chưa từng được Hoàng Hữu Long thanh toán, dẫn đến tranh chấp pháp lý kéo dài đến hiện tại.

Đáp lại các cáo buộc, luật sư đại diện cho Hoàng Hữu Long lập luận rằng khoản vay được thực hiện trực tiếp giữa thân chủ của mình và tập đoàn cho vay. Vì vậy, nếu phát sinh nghĩa vụ tài chính thì bên có quyền yêu cầu thanh toán phải là tập đoàn, không phải cá nhân Thái Nhất Phượng.

Đáng chú ý, Hoàng Hữu Long không xuất hiện tại phiên tòa. Phía luật sư cho biết doanh nhân này hiện đang sinh sống tại Pháp và gặp các vấn đề liên quan đến tim mạch. Vì lý do sức khỏe, ông được cho là không thể thực hiện những chuyến bay dài để trở về Hong Kong tham dự phiên xét xử. Đại diện pháp lý đã đề nghị tòa án cho phép Hoàng Hữu Long tham gia theo hình thức trực tuyến, nhưng yêu cầu này không được chấp thuận do thiếu các tài liệu y tế chứng minh tình trạng bệnh lý.

Chuyện gì đang xảy ra với chồng cũ Triệu Vy khi không xuất hiện tại tòa? - Ảnh 2

Một tình tiết khác cũng thu hút sự quan tâm là việc khoản vay nói trên được cho là có liên quan đến doanh nhân Châu Trác Hoa, người từng được mệnh danh là "ông trùm sòng bạc" và hiện đang thụ án tù dài hạn. Thái Nhất Phượng cho biết cô từng tham gia một cuộc họp trực tuyến với cả Châu Trác Hoa và Hoàng Hữu Long, đồng thời sử dụng thông tin này để chứng minh vai trò của mình trong giao dịch tài chính. Tuy nhiên, phía Hoàng Hữu Long không đồng ý với lập luận này.

Những năm gần đây, Hoàng Hữu Long liên tục đối mặt với nhiều vụ kiện đòi nợ có giá trị lớn. Truyền thông Hong Kong cho biết tổng số tiền liên quan đến các tranh chấp tài chính mà doanh nhân này đang vướng phải đã vượt mốc 1 tỷ HKD.

Về phía Triệu Vy, nữ diễn viên đã xác nhận ly hôn với Hoàng Hữu Long vào cuối năm 2024. Khi công bố thông tin này, cô khẳng định bản thân không liên quan đến các khoản nợ hay nghĩa vụ tài chính của chồng cũ. Tuyên bố trên được cho là nhằm tránh những đồn đoán khi hàng loạt vụ kiện liên quan đến Hoàng Hữu Long liên tiếp xuất hiện trong thời gian gần đây.

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