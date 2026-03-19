Bộ phim Triệu Vy đạo diễn ra mắt sau 10 năm bị 'xếp kho' vì bê bối đời tư

Ngoài ra còn có các diễn viên thực lực như Sử Khả, Lưu Nhã Sắt, Đậu Tĩnh Đồng tham gia, tạo nên nhiều điểm đáng mong đợi. Tuy nhiên, lý do khiến bộ phim được bàn tán không chỉ vì dàn diễn viên mạnh mà còn bởi hành trình ra mắt đầy trắc trở.

“Kim châm mật” là tác phẩm cũ bị cất kho nhiều năm, dàn diễn viên vẫn gây chú ý. Viên Tuyền, Ninh Tịnh, Du Phi Hồng, Trần Xung, Tề Khê cùng Cảnh Lạc góp mặt trong một bộ phim trinh thám đầy kịch tính với “5 nữ 1 nam”.

Phim đã trải qua hàng loạt biến cố: thay nam chính, đạo diễn Triệu Vy bị “cấm sóng”, đổi tên và quay bổ sung… Câu chuyện hậu trường của “Kim châm mật” thậm chí còn kịch tính không kém nội dung phim.

Bộ phim ban đầu có tên “Không có tình yêu nào khác”, đã đóng máy từ tháng 6.2016. Khi đó Triệu Vy vẫn chưa bị cấm sóng, và sau thành công lớn của tác phẩm đầu tay “So young”, đây là dự án thứ 2 do cô đạo diễn.

Chỉ riêng tên tuổi Triệu Vy đã đủ tạo sức hút, chưa kể dàn diễn viên toàn “ảnh hậu” càng nâng cao kỳ vọng của khán giả.

Thế nhưng, chưa đầy 1 tháng sau khi đóng máy, nam chính Đới Lập Nhẫn vướng bê bối lớn, bị tẩy chay mạnh mẽ. Đoàn phim phải nhanh chóng thay nam chính và mời Cảnh Lạc quay lại toàn bộ. Việc quay bổ sung kéo dài nhiều năm từ 2016.

Tưởng như đoàn phim đã vượt qua khủng hoảng, đến năm 2021, Triệu Vy lại vướng scandal. Hàng loạt tác phẩm có cô tham gia hoặc đạo diễn bị gỡ bỏ, tên cô cũng bị xóa khỏi danh sách. Ngay cả “So young” hiện nay cũng không còn ghi tên cô là đạo diễn chính.

Từ đó, bộ phim tiếp tục bị hoãn vô thời hạn, số phận phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ cấm sóng của Triệu Vy. Những tưởng bộ phim sẽ không bao giờ được ra mắt nữa, nhưng sau đó tác phẩm đổi tên thành “Kim châm mật” và ấn định ngày chiếu. Vị trí đạo diễn chuyển sang nhà sản xuất Viên Mai. Dù là phim cũ cách đây 10 năm, thông tin này vẫn gây chú ý lớn.

Đây cũng là một trong số ít phim trinh thám Trung Quốc tập trung vào phụ nữ trung niên. Với dàn diễn viên chất lượng, đề tài hiếm và trailer hấp dẫn, phim được kỳ vọng thu hút đông đảo khán giả.

Ngoài nội dung, việc phim được chiếu cũng làm dấy lên nghi vấn, liệu Triệu Vy có thể trở lại hoạt động nghệ thuật hay không. Theo thông lệ, phim của nghệ sĩ bị cấm sóng rất khó ra rạp.