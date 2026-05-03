Ca sĩ Thiện Nhân tố người thân bốc lột, chiếm đoạt tài sản, gia đình 'cầu cứu' công an

Hậu trường 03/05/2026 13:30

Tối 24/4, sau nhiều ồn ào, Thiện Nhân livestream trên trang cá nhân. Cô lần lượt giải đáp những câu hỏi, thắc mắc từ phía công chúng.

Mới đây, trang cá nhân của ca sĩ Thiện Nhân đăng tải bài viết dài hé lộ câu chuyện mâu thuẫn gia đình về tiền bạc, tài sản khiến dư luận chú ý. Theo bài viết, Thiện Nhân đã nuôi chị gái học đại học suốt 4 năm và chu cấp cho anh trai. Một số tài sản giá trị của cô bao gồm nhà cửa, tiền, vàng... và fanpage gần 680 nghìn người theo dõi đều bị anh chị chiếm đoạt.

Suốt thời gian qua, nữ ca sĩ nhiều lần gọi về để yêu cầu gia đình hoàn trả nhưng chưa được. Cô lên tiếng mong “đòi lại những gì đã đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt”. 

Thiện Nhân khẳng định cô "không bị ép buộc livestream hay dàn dựng kịch bản bằng AI". Đáng chú ý, Thiện Nhân liên tục có những phát ngôn thiếu kiểm soát. Cô dùng những lời lẽ nặng nề để chỉ trích người thân.

"Họ muốn câu view, câu like nên cứ đăng tin tôi mất tích suốt. Tôi vẫn ở đây, đang làm việc và hoàn thành các thủ tục giấy tờ cá nhân. Ai muốn đăng gì thì đăng, tôi không quan tâm nữa vì tôi nói sự thật. Tôi không có bịa chuyện hay nói láo nên chẳng việc gì phải sợ", cô chia sẻ.

Ca sĩ Thiện Nhân tố người thân bốc lột, chiếm đoạt tài sản, gia đình 'cầu cứu' công an - Ảnh 1
Thiện Nhân livestream vào tối 24/4

Theo thông tin từ VietNamNet, anh Cầm - anh trai ca sĩ nói đã đọc được các thông tin đăng tải từ mạng xã hội của Thiện Nhân. Tuy nhiên, anh đặt nghi vấn loạt bài viết này không phải do chính em gái mình viết. 

"Cả nhà thời gian qua nỗ lực liên hệ em bằng nhiều cách nhưng không được. Rất mong em về nhà để gia đình nói chuyện trực tiếp hoặc livestream để mọi người yên tâm", anh nói. Về những thông tin tố cáo từ mạng xã hội của Thiện Nhân, anh Cầm phủ nhận. 

Anh trai ca sĩ cũng khẳng định việc chủ động chia sẻ thông tin thời gian qua trên fanpage "là bước đi cuối cùng" trước khi gia đình đệ đơn lên cơ quan chức năng nhờ vào cuộc xác minh các sự việc dính líu đến pháp luật. 

Ca sĩ Thiện Nhân tố người thân bốc lột, chiếm đoạt tài sản, gia đình 'cầu cứu' công an - Ảnh 2

Vụ việc ồn ào của gia đình ca sĩ Thiện Nhân kéo dài nhiều năm

Vụ ồn ào ảnh hưởng nhiều đến gia đình Thiện Nhân. Cha nữ ca sĩ trải qua cú sốc nặng, dẫn đến suy tim phải uống thuốc điều trị hàng ngày, trong khi mẹ cô stress, khóc nghẹn nhiều đêm vì nhớ thương con. 

"Nhân còn quá trẻ, dù thế nào vẫn là máu mủ ruột thịt của gia đình. Chúng tôi không muốn tương lai em bị đánh mất hoàn toàn nếu sự việc vỡ lở", anh nói thêm. 

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