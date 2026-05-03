'Minh tinh Trung Quốc' Diệp Tuyền tranh chấp tài sản hàng triệu USD với người giúp việc

Sao quốc tế 03/05/2026 11:01

Theo truyền thông Trung Quốc, Diệp Tuyền cho biết cô đang tất bật xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến khối tài sản mà cha để lại. Cha của nữ diễn viên mắc ung thư tuyến tụy trong nhiều năm và qua đời vào năm 2025. Trong suốt thời gian ông lâm bệnh, Diệp Tuyền đã tạm gác lại sự nghiệp, đưa cha đi điều trị ở nhiều nơi, từ trong nước đến nước ngoài.

Theo truyền thông Trung Quốc, Diệp Tuyền cho biết cô đang tất bật xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến khối tài sản mà cha để lại. Cha của nữ diễn viên mắc ung thư tuyến tụy trong nhiều năm và qua đời vào năm 2025. Trong suốt thời gian ông lâm bệnh, Diệp Tuyền đã tạm gác lại sự nghiệp, đưa cha đi điều trị ở nhiều nơi, từ trong nước đến nước ngoài.

Nữ diễn viên chia sẻ, người phụ nữ chăm sóc cha cô trong thời gian này không chỉ là người giúp việc mà còn trở thành “tri kỷ” của ông. Tuy nhiên, theo lời Diệp Tuyền, chính người này bị nghi đã tìm cách chiếm đoạt một phần lớn tài sản, bao gồm cả giấy tờ liên quan đến khu đất có mộ phần tổ tiên của gia đình họ Diệp, trị giá ước tính hàng triệu USD.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi người giúp việc bất ngờ đệ đơn kiện, yêu cầu phân chia di sản thừa kế. Đáp lại, Diệp Tuyền và mẹ kế đã tiến hành các thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.

Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên cho biết vụ việc hiện được đưa vào quy trình xét xử nên cô không thể tiết lộ quá nhiều chi tiết. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh một yếu tố quan trọng, chính là việc cha cô chưa ly hôn với mẹ kế trước khi qua đời.

Theo quy định pháp luật tại Trung Quốc đại lục, tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân có ý nghĩa pháp lý đặc biệt, do đó cô và gia đình tin tưởng sẽ giành lại những gì thuộc về mình. “Chúng tôi rất tự tin vào kết quả cuối cùng”, Diệp Tuyền nói.

'Minh tinh Trung Quốc' Diệp Tuyền tranh chấp tài sản hàng triệu USD với người giúp việc - Ảnh 1

Đáng chú ý, nữ diễn viên tiết lộ rằng trước khi qua đời, cha cô đã để lại một phần tài sản đáng kể cho cô. Tuy nhiên, cô đã chủ động chia lại phần lớn cho mẹ kế và em trai, vì cho rằng họ đã chịu nhiều thiệt thòi về tình cảm trong thời gian dài.

“Tôi chỉ giữ lại những kỷ vật mang giá trị tinh thần”, cô chia sẻ. Trong số đó có một chiếc xe cũ - phương tiện từng đưa cha cô đi khám bệnh - được nữ diễn viên xem như ký ức quý giá hơn bất kỳ tài sản vật chất nào.

Diệp Tuyền cũng cho biết, chỉ sau khi cha qua đời, cô mới biết ông sở hữu khối tài sản lớn. Dù vậy, nữ diễn viên khẳng định bản thân không quá quan tâm đến tiền bạc. Điều khiến cô day dứt nhất lại nằm ở một khía cạnh khác, chính là việc cha cô vẫn chưa được an táng tại phần mộ tổ tiên.

Theo lời nữ diễn viên, tro cốt của cha vẫn đang được lưu giữ cẩn thận, nhưng việc chưa thể đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng là nỗi đau lớn đối với cô.

“Điều khiến tôi đau lòng nhất không phải là tài sản rơi vào tay người khác, mà là cha tôi vẫn chưa được yên nghỉ. Dù thế nào, tôi cũng phải đưa ông về nằm cạnh ông nội”, cô bày tỏ.

'Minh tinh Trung Quốc' Diệp Tuyền tranh chấp tài sản hàng triệu USD với người giúp việc - Ảnh 2

Diệp Tuyền cũng cáo buộc người giúp việc đã sử dụng nhiều thủ đoạn để kiểm soát khu mộ tổ của gia đình, khiến quá trình lo hậu sự gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, cô khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng để hoàn thành tâm nguyện cho cha.

Ở một diễn biến khác, nữ diễn viên cũng thẳng thắn nhận xét về đối phương. Cô cho rằng người này thiếu hiểu biết pháp luật và có lòng tham, đồng thời xem toàn bộ vụ việc như một “trò cười”.

Dù vậy, cô cũng thừa nhận biến cố lần này lại vô tình giúp gắn kết mối quan hệ giữa cô, mẹ kế và em trai. “Chúng tôi trở nên gần gũi và thấu hiểu nhau hơn sau tất cả”, cô nói.

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