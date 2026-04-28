Sau 2 lần đổi tên, 'Gia nghiệp' của Dương Tử chuẩn bị lên sóng

Sao quốc tế 28/04/2026 19:15

Gia Nghiệp đã chính thức ấn định lịch phát sóng từ ngày 25/5/2026 trên CCTV-8 và nền tảng iQIYI, trở thành một trong những dự án cổ trang hiếm hoi khai thác đề tài văn hóa Huy mặc, dòng mực truyền thống nổi tiếng của Trung Hoa.

Gia Nghiệp đã chính thức ấn định lịch phát sóng từ ngày 25/5/2026 trên CCTV-8 và nền tảng iQIYI, trở thành một trong những dự án cổ trang hiếm hoi khai thác đề tài văn hóa Huy mặc, dòng mực truyền thống nổi tiếng của Trung Hoa. Bối cảnh phim đặt tại thời Minh Gia Tĩnh, xoay quanh biến động của ngành chế mực sau một vụ án "cống mực" gây chấn động.  

Dương Tử vào vai Lý Trinh, con gái út của một gia tộc chế mực lâu đời. Khi gia đình suy tàn, cô buộc phải bước ra khỏi khuê phòng, dấn thân vào con đường chế tác và kinh doanh trong một lĩnh vực vốn bị nam giới thống trị. Hành trình kéo dài hai thập kỷ của nhân vật không chỉ là câu chuyện lập nghiệp mà còn là hành trình phá bỏ định kiến "truyền nam bất truyền nữ", từng bước trở thành người đứng đầu ngành nghề.

Sau 2 lần đổi tên, 'Gia nghiệp' của Dương Tử chuẩn bị lên sóng - Ảnh 1

Song hành với tuyến phát triển cá nhân là mối quan hệ vừa cạnh tranh vừa hợp tác giữa Lý Trinh và Lạc Văn Khiêm do Hàn Đông Quân thủ vai, người mang trên vai trọng trách phục hưng gia tộc. Hai nhân vật cùng đối đầu với thế lực mới nổi trong ngành và những biến động khi thương mại mở cửa, đồng thời phát triển tuyến tình cảm gắn bó. 

Điểm đáng chú ý của dự án nằm ở mức độ đầu tư cho yếu tố văn hóa: đoàn phim thực hiện ghi hình tại Hoàng Sơn, Vụ Nguyên, tái hiện hệ thống kiến trúc, ẩm thực, mỹ thuật đặc trưng vùng Huy Châu, đồng thời đưa lên màn ảnh quy trình chế mực cổ với 36 công đoạn. Với sự dẫn dắt của đạo diễn Huệ Khải Đông cùng đội ngũ biên kịch giàu kinh nghiệm, Gia Nghiệp được kỳ vọng không chỉ là phim giải trí mà còn là tác phẩm mang giá trị văn hóa rõ nét. Trước giờ lên sóng, phim đã đạt hơn 550.000 lượt đặt xem trên iQIYI.

Sau 2 lần đổi tên, 'Gia nghiệp' của Dương Tử chuẩn bị lên sóng - Ảnh 2

Trong hành trình phát triển sự nghiệp, Lý Trinh có sự đồng hành của Lạc Văn Khiêm (do Hàn Đông Quân thủ vai). Từ mối quan hệ đối đầu ban đầu, cả hai dần trở thành cộng sự, cùng nhau giải quyết khủng hoảng trong ngành, cải tiến quy trình sản xuất.

Dàn diễn viên của phim cũng là một điểm nhấn đáng chú ý với sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như Dương Tử, Hàn Đông Quân, Lưu Đào, Tào Lỗi, Lý Bách Huệ…

Với nội dung mang đậm yếu tố văn hóa truyền thống, cùng sự đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh và dàn diễn viên thực lực, “Gia nghiệp” sẽ trở thành một trong những bộ phim truyền hình đáng chú ý trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc trong năm 2026.

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