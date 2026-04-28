Châu Kiệt Luân lên tiếng về chuyện mua dinh thự tại Australia đứng tên bố vợ

Ngày 25/4, truyền thông Australia cũng đưa tin, Châu Kiệt Luân bị nghi đã chi gần 50 triệu AUD (khoảng 940 tỉ đồng) để mua một dinh thự rộng 3.000 m² tại khu Toorak, Melbourne, Australia. Trước thông tin này, công ty quản lý của anh là JVR Music đã lên tiếng phản hồi.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin nam ca sĩ Châu Kiệt Luân (Jay Chou), với tiềm lực tài chính mạnh sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, được cho là sở hữu nhiều bất động sản tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), với khoảng 10 căn nhà có tổng giá trị hơn 2,1 tỉ NDT (khoảng 8.000 tỉ đồng).

Dinh thự được cho là xây dựng từ những năm 1920, có 7 phòng ngủ, 9 phòng tắm cùng sảnh đón khách, diện tích hơn 3.000 m². Bất động sản này trước đây thuộc về một gia tộc danh giá địa phương, mang phong cách phục hưng Địa Trung Hải, kết hợp thẩm mỹ biệt thự Ý và phương Tây.

Có nguồn tin cho biết, phía môi giới không tiết lộ chi tiết giao dịch, nhưng hồ sơ cho thấy tài sản đã được chốt mua vào ngày 22/4, với người đứng tên đăng ký là ông Patrick Quinlivan - bố của Côn Lăng (bà xã Châu Kiệt Luân).

Trước những thông tin này, ngày 26/4, công ty JVR Music phản hồi: “Nơi ở của Châu Kiệt Luân và Côn Lăng từ trước đến nay luôn là Đài Bắc, và phần lớn thời gian họ cũng sinh sống tại đây.

Do một số người thân của Côn Lăng định cư ở Australia nên hai người thường xuyên di chuyển qua lại giữa hai nơi, nhưng không có kế hoạch mua nhà hay đầu tư bất động sản tại Australia”.

Liên quan đến việc bất động sản được đăng ký dưới tên cha của Côn Lăng, phía công ty cho biết: “Những vấn đề liên quan đến gia đình của Côn Lăng, công ty không tiện can thiệp”.

Người đại diện của Côn Lăng cũng khẳng định: “Trọng tâm sinh sống của hai người luôn ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), không có kế hoạch mua bất động sản tại Australia”.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Châu Kiệt Luân còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên người mẫu kém 14 tuổi, Côn Lăng. Cặp đôi kết hôn năm 2015 trong một đám cưới được ví như cổ tích, tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau.

Sau hơn một thập kỷ chung sống, họ có 3 người con và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp. Hình ảnh một người chồng, người cha tận tụy của Châu Kiệt Luân giúp anh ghi điểm trong mắt công chúng, trở thành hình mẫu “ông chồng quốc dân”.

Dù thông tin mua biệt thự tại Australia chưa được xác nhận, nhưng sức hút của câu chuyện cho thấy mức độ quan tâm của công chúng đối với cuộc sống của nam nghệ sĩ. Tờ Ettoday đánh giá, với tiềm lực tài chính và độ “chịu chơi” đã được chứng minh, việc Châu Kiệt Luân sở hữu thêm những bất động sản đắt giá trong tương lai vẫn có thể xảy ra.