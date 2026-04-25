'Băng hồ trọng sinh' của Lý Quân Nhuệ giảm điểm Douban, thất bại toàn diện

Sao quốc tế 25/04/2026 17:16

Theo các số liệu tổng hợp từ nền tảng trực tuyến, tác phẩm dài 40 tập đã hoàn tất phát sóng theo hình thức fast-track (xem nhanh), nhưng không tạo được hiệu ứng như mong đợi. Lượng xem trung bình ước tính chỉ khoảng 2,95 triệu lượt/tập (theo thống kê Vân Hợp), xếp cuối bảng trong số các phim truyền hình phát sóng cùng năm.

Theo các số liệu tổng hợp từ nền tảng trực tuyến, tác phẩm dài 40 tập đã hoàn tất phát sóng theo hình thức fast-track (xem nhanh), nhưng không tạo được hiệu ứng như mong đợi. Lượng xem trung bình ước tính chỉ khoảng 2,95 triệu lượt/tập (theo thống kê Vân Hợp), xếp cuối bảng trong số các phim truyền hình phát sóng cùng năm.

Đáng chú ý, bộ phim gần như không có quảng cáo trong suốt quá trình phát sóng. Điều này cho thấy khả năng thương mại yếu, khi không thu hút được các nhãn hàng đồng hành. Trong bối cảnh các dự án cùng phân khúc thường dựa vào quảng cáo để gia tăng doanh thu, việc “trắng quảng cáo” được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy sức hút hạn chế của tác phẩm.

'Băng hồ trọng sinh' của Lý Quân Nhuệ giảm điểm Douban, thất bại toàn diện - Ảnh 1

Về chỉ số nhiệt độ - thước đo mức độ quan tâm của khán giả trên nền tảng số - “Sống lại từ hồ băng” cũng không đạt kỳ vọng. Trên iQIYI, phim chỉ đạt đỉnh khoảng 5.906 điểm nhiệt, trong khi trên Tencent Video, con số cao nhất ghi nhận là 21.315 điểm. Đây là mức thấp so với nhiều dự án cổ trang cùng quy mô đầu tư.

Ở khía cạnh đánh giá chuyên môn và khán giả, tác phẩm tiếp tục gây thất vọng. Trên nền tảng Douban, phim mở điểm ở mức 3,2/10 với khoảng 8.000 lượt đánh giá, nhưng nhanh chóng giảm xuống còn 3,0 điểm chỉ sau một tuần, dù số lượng người chấm điểm tăng lên gần 19.000. Mức điểm này thuộc nhóm thấp hiếm thấy đối với một dự án được xếp hạng S (dự án lớn).

'Băng hồ trọng sinh' của Lý Quân Nhuệ giảm điểm Douban, thất bại toàn diện - Ảnh 2

Trước khi phát sóng, “Sống lại từ hồ băng” từng được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của dòng phim cổ trang, thậm chí được ví như “Sở Kiều truyện 2” - một tác phẩm nổi tiếng trước đó. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phim không tạo được sức bật về nội dung lẫn hiệu ứng truyền thông. Các chỉ số về thảo luận, độ phủ sóng và danh tiếng đều ở mức thấp, không có điểm sáng đáng kể.

Giới quan sát nhận định, thất bại của bộ phim đến từ nhiều yếu tố, bao gồm kịch bản thiếu đột phá, cách xây dựng nhân vật chưa đủ sức hút và sự cạnh tranh khốc liệt từ các dự án cùng thời điểm. Ngoài ra, việc dựa vào tên tuổi diễn viên trẻ như Lý Quân Nhuệ nhưng chưa có chiến lược quảng bá hiệu quả cũng khiến phim khó tiếp cận khán giả đại chúng.

Từ một dự án được đầu tư lớn, phát sóng đồng thời trên hai nền tảng hàng đầu, “Sống lại từ hồ băng” lại trở thành ví dụ điển hình cho một tác phẩm thất bại toàn diện.

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Trong loạt phim truyền hình Hoa ngữ phát sóng gần đây, "Băng hồ trọng sinh" gây chú ý khi nhận mức điểm chỉ 3,2/10 điểm Douban.

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