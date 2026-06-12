Động thái mới của Địch Lệ Nhiệt Ba giữa nghi vấn tình cảm được bàn tán

Tuy nhiên, trái với sự xôn xao của cư dân mạng, nhiều người hâm mộ lâu năm của Địch Lệ Nhiệt Ba lại tỏ ra khá bình thản. Nguyên nhân là bởi nữ diễn viên từng nhiều lần vướng vào các tin đồn tình cảm tương tự trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Những ngày qua, tin đồn hẹn hò giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Hai diễn viên hiện đang hợp tác trong dự án phim "Bạch nhật đề đăng", vì vậy mọi động thái liên quan đến họ đều thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Địch Lệ Nhiệt Ba từng không ít lần lên tiếng về những thông tin đời tư bị thêu dệt trên mạng. Cô cho biết bản thân thường xuyên bị gán ghép với những câu chuyện kết hôn bí mật hoặc hẹn hò với những người hoàn toàn xa lạ. Nữ diễn viên thậm chí từng bày tỏ sự khó hiểu khi những thông tin này liên tục xuất hiện dù không có bất kỳ cơ sở nào.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm cá nhân, Địch Lệ Nhiệt Ba từng trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát rằng hiện tại cô không có người khiến mình rung động. Phát ngôn này gần đây được cộng đồng mạng chia sẻ lại như một cách phản hồi gián tiếp trước những nghi vấn hẹn hò đang lan truyền.

Đáng chú ý, nguồn cơn của tin đồn lần này xuất phát từ một tay săn ảnh nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ. Người này khẳng định Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đã bí mật hẹn hò hơn một năm và đang cùng sinh sống tại Thượng Hải. Tuy nhiên, những tuyên bố trên không đi kèm bất kỳ hình ảnh hay bằng chứng xác thực nào.

Bên cạnh đó, không ít khán giả cũng đặt dấu hỏi về độ tin cậy của nguồn tin này khi người tung tin từng vướng tranh cãi liên quan đến việc phát tán hình ảnh riêng tư của Trần Phi Vũ trong quá khứ.

Một số cư dân mạng cho rằng việc cả hai sử dụng phụ kiện giống nhau hay những tương tác gián tiếp trên mạng xã hội là dấu hiệu cho thấy họ có mối quan hệ đặc biệt. Dù vậy, người hâm mộ nhận định những chi tiết này chưa đủ sức thuyết phục. Hơn nữa, thời điểm xuất hiện các đồn đoán cũng trùng với giai đoạn chuẩn bị quảng bá cho bộ phim "Bạch nhật đề đăng", khiến nhiều người cho rằng đây chỉ là những suy diễn thiếu căn cứ.