Động thái mới của Địch Lệ Nhiệt Ba giữa nghi vấn tình cảm được bàn tán

Sao quốc tế 12/06/2026 17:35

Những ngày gần đây, tin đồn hẹn hò của hai diễn viên chính phim “Bạch nhật đề đăng” Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ liên tục chiếm sóng mạng xã hội Trung Quốc.

Những ngày qua, tin đồn hẹn hò giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Hai diễn viên hiện đang hợp tác trong dự án phim "Bạch nhật đề đăng", vì vậy mọi động thái liên quan đến họ đều thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.

Tuy nhiên, trái với sự xôn xao của cư dân mạng, nhiều người hâm mộ lâu năm của Địch Lệ Nhiệt Ba lại tỏ ra khá bình thản. Nguyên nhân là bởi nữ diễn viên từng nhiều lần vướng vào các tin đồn tình cảm tương tự trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Động thái mới của Địch Lệ Nhiệt Ba giữa nghi vấn tình cảm được bàn tán - Ảnh 1

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Địch Lệ Nhiệt Ba từng không ít lần lên tiếng về những thông tin đời tư bị thêu dệt trên mạng. Cô cho biết bản thân thường xuyên bị gán ghép với những câu chuyện kết hôn bí mật hoặc hẹn hò với những người hoàn toàn xa lạ. Nữ diễn viên thậm chí từng bày tỏ sự khó hiểu khi những thông tin này liên tục xuất hiện dù không có bất kỳ cơ sở nào.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm cá nhân, Địch Lệ Nhiệt Ba từng trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát rằng hiện tại cô không có người khiến mình rung động. Phát ngôn này gần đây được cộng đồng mạng chia sẻ lại như một cách phản hồi gián tiếp trước những nghi vấn hẹn hò đang lan truyền.

Đáng chú ý, nguồn cơn của tin đồn lần này xuất phát từ một tay săn ảnh nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ. Người này khẳng định Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đã bí mật hẹn hò hơn một năm và đang cùng sinh sống tại Thượng Hải. Tuy nhiên, những tuyên bố trên không đi kèm bất kỳ hình ảnh hay bằng chứng xác thực nào.

Động thái mới của Địch Lệ Nhiệt Ba giữa nghi vấn tình cảm được bàn tán - Ảnh 2

Bên cạnh đó, không ít khán giả cũng đặt dấu hỏi về độ tin cậy của nguồn tin này khi người tung tin từng vướng tranh cãi liên quan đến việc phát tán hình ảnh riêng tư của Trần Phi Vũ trong quá khứ.

Một số cư dân mạng cho rằng việc cả hai sử dụng phụ kiện giống nhau hay những tương tác gián tiếp trên mạng xã hội là dấu hiệu cho thấy họ có mối quan hệ đặc biệt. Dù vậy, người hâm mộ nhận định những chi tiết này chưa đủ sức thuyết phục. Hơn nữa, thời điểm xuất hiện các đồn đoán cũng trùng với giai đoạn chuẩn bị quảng bá cho bộ phim "Bạch nhật đề đăng", khiến nhiều người cho rằng đây chỉ là những suy diễn thiếu căn cứ.

Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu chia sẻ lý do tạm ngưng đóng phim suốt nửa năm

Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu chia sẻ lý do tạm ngưng đóng phim suốt nửa năm

Đúng dịp sinh nhật, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trên tạp chí Marie Claire số tháng 6/2026 và có cuộc trò chuyện gây chú ý về sự nghiệp, cuộc sống cũng như lựa chọn tạm giảm nhịp đóng phim trong thời gian qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu chia sẻ lý do tạm ngưng đóng phim suốt nửa năm

Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu chia sẻ lý do tạm ngưng đóng phim suốt nửa năm

Không được đề cử, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chiếm sóng thảo luận về Bạch Ngọc Lan

Không được đề cử, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chiếm sóng thảo luận về Bạch Ngọc Lan

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan 'đứng ngồi không yên' với bộ ảnh đón nắng cực phẩm

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan 'đứng ngồi không yên' với bộ ảnh đón nắng cực phẩm

'Bạch nhật đề đăng' sa sút thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba áp lực

'Bạch nhật đề đăng' sa sút thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba áp lực

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận cát xê gấp 10 lần Trần Phi Vũ khi đóng 'Bạch nhật đề đăng'

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận cát xê gấp 10 lần Trần Phi Vũ khi đóng 'Bạch nhật đề đăng'

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê kém sắc, gây tranh cãi với diễn xuất trong phim mới

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê kém sắc, gây tranh cãi với diễn xuất trong phim mới

TIN MỚI NHẤT

Động thái mới của Địch Lệ Nhiệt Ba giữa nghi vấn tình cảm được bàn tán

Động thái mới của Địch Lệ Nhiệt Ba giữa nghi vấn tình cảm được bàn tán

Sao quốc tế 42 phút trước
Mong ngóng 3 năm mới có thai nhưng chồng nhất định không cho đi khám thai, một ngày vô tình mở ga trải giường tôi vội vàng đề nghị ly hôn

Mong ngóng 3 năm mới có thai nhưng chồng nhất định không cho đi khám thai, một ngày vô tình mở ga trải giường tôi vội vàng đề nghị ly hôn

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Tình cờ gặp lại nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi bám theo rồi điếng người với cảnh tượng trước mắt

Tình cờ gặp lại nhân tình 3 năm trước của chồng, tôi bám theo rồi điếng người với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Phim mới của Bạch Lộc tạo cơn sốt, liên tiếp xô đổ các cột mốc trên nền tảng phát hành

Phim mới của Bạch Lộc tạo cơn sốt, liên tiếp xô đổ các cột mốc trên nền tảng phát hành

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
'Đường Tăng đẹp nhất Tây du ký' xúc động nhớ lại cảnh quay kinh điển với Nữ vương Tây Lương Nữ Quốc

'Đường Tăng đẹp nhất Tây du ký' xúc động nhớ lại cảnh quay kinh điển với Nữ vương Tây Lương Nữ Quốc

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Nhân tình qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi chết lặng với hành động của vợ sau đó khiến tôi sốc

Nhân tình qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi chết lặng với hành động của vợ sau đó khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Ngày tái hôn, nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà

Ngày tái hôn, nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà

Tâm sự Eva 2 giờ 17 phút trước
Trương Lăng Hách gây chú ý khi xuất hiện cùng gần 200 nhân viên an ninh

Trương Lăng Hách gây chú ý khi xuất hiện cùng gần 200 nhân viên an ninh

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh: Vàng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng đến 5,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh: Vàng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng đến 5,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/6/2026: Bật tăng 3 triệu, vàng SJC vượt mức 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/6/2026: Bật tăng 3 triệu, vàng SJC vượt mức 140 triệu đồng/lượng

Danh tính đôi vợ chồng mời hàng xóm tham gia 'hợp đồng kỳ nghỉ' để tiền đẻ ra tiền

Danh tính đôi vợ chồng mời hàng xóm tham gia 'hợp đồng kỳ nghỉ' để tiền đẻ ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phim mới của Bạch Lộc tạo cơn sốt, liên tiếp xô đổ các cột mốc trên nền tảng phát hành

Phim mới của Bạch Lộc tạo cơn sốt, liên tiếp xô đổ các cột mốc trên nền tảng phát hành

'Đường Tăng đẹp nhất Tây du ký' xúc động nhớ lại cảnh quay kinh điển với Nữ vương Tây Lương Nữ Quốc

'Đường Tăng đẹp nhất Tây du ký' xúc động nhớ lại cảnh quay kinh điển với Nữ vương Tây Lương Nữ Quốc

Trương Lăng Hách gây chú ý khi xuất hiện cùng gần 200 nhân viên an ninh

Trương Lăng Hách gây chú ý khi xuất hiện cùng gần 200 nhân viên an ninh

La Vân Hi chuyển hướng tổ chức concert sau thời gian thiếu dự án mới

La Vân Hi chuyển hướng tổ chức concert sau thời gian thiếu dự án mới

Điều gì khiến sức hút phòng vé của Châu Tinh Trì suy giảm?

Điều gì khiến sức hút phòng vé của Châu Tinh Trì suy giảm?

Cảnh phim của Lương Triều Vỹ gây nhiều ý kiến trái chiều

Cảnh phim của Lương Triều Vỹ gây nhiều ý kiến trái chiều