'Bạch nhật đề đăng' sa sút thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba áp lực

Sao quốc tế 14/04/2026 15:05

Việc một bộ phim thành công hay không đôi khi không nằm ở lời khen của người hâm mộ, mà thể hiện rõ qua phản ứng của thị trường. Với Bạch nhật đề đăng, sự thay đổi này diễn ra khá rõ rệt.

Ở giai đoạn đầu lên sóng, phim ghi nhận lượng quảng cáo dày đặc, nhưng đến khoảng tập 28, tình trạng "0 quảng cáo" xuất hiện, đồng nghĩa với việc không còn nhà tài trợ đồng hành. Đây được xem là tín hiệu cho thấy sức hút thương mại của dự án suy giảm đáng kể.

Không chỉ ở khía cạnh quảng cáo, các chỉ số phát sóng cũng cho thấy sự chững lại. Nhiệt độ trên nền tảng giảm từ mức đỉnh khoảng 27.000 xuống còn 25.000, trong khi lượt xem mỗi ngày dao động quanh ngưỡng 20 triệu. Con số này chưa phải thấp, nhưng với một dự án được đầu tư lớn và có sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba,  một trong những gương mặt hàng đầu, đây là kết quả chưa đạt kỳ vọng.

'Bạch nhật đề đăng' sa sút thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba áp lực - Ảnh 1

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên rơi vào tình huống tương tự. Trước Bạch nhật đề đăng, loạt phim như An Lạc truyện, Kiêu khởi thanh nhưỡng, Công tố hay Lợi kiếm hoa hồng cũng từng xuất hiện tình trạng phát sóng thiếu quảng cáo ở một số giai đoạn. Việc liên tiếp lặp lại mô hình này khiến câu chuyện không còn mang tính cá biệt, mà phản ánh những vấn đề mang tính hệ thống trong sự nghiệp của cô.

Một trong những yếu tố thường được nhắc đến là sự không tương thích với dòng phim cổ trang. Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu ngoại hình nổi bật với đường nét sắc sảo, sống mũi cao và gương mặt mang màu sắc ngoại lai. Đây là lợi thế lớn trong các dự án hiện đại, nhưng khi đặt vào bối cảnh cổ trang, sự khác biệt này đôi khi tạo cảm giác lệch tông so với tổng thể. 

'Bạch nhật đề đăng' sa sút thành tích, Địch Lệ Nhiệt Ba áp lực - Ảnh 2

Trong Bạch nhật đề đăng, phần tạo hình được đánh giá là chỉn chu hơn so với nhiều dự án trước, nhưng các cảnh cận mặt vẫn khiến khán giả nhận thấy dấu hiệu mệt mỏi, đặc biệt ở vùng mắt. Khi kết hợp với phong cách cổ trang vốn cần sự mềm mại, những đường nét sắc cạnh lại trở thành yếu tố gây tranh luận.

Bên cạnh ngoại hình, hướng đi sự nghiệp cũng là vấn đề được đặt ra. Ở tuổi 34, Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là đang trong giai đoạn chuyển mình, khi vừa thử sức với các dự án chính kịch, vừa duy trì sự hiện diện ở dòng phim cổ trang thần tượng. Những nỗ lực trong các dự án như Công tố hay Lợi kiếm hoa hồng cho thấy quyết tâm làm mới hình ảnh, từ việc chấp nhận giảm thù lao đến thay đổi ngoại hình, thậm chí thực hiện nhiều cảnh hành động. Tuy nhiên, phản hồi từ thị trường lại chưa tương xứng. Các dự án này ghi nhận mức độ quan tâm trung bình, chưa tạo được dấu ấn rõ rệt về mặt diễn xuất hay sức lan tỏa.

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