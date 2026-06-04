Trong 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp may mắn hơn người, suôn sẻ trăm bề, vận khí cực thịnh, vươn tới thành công, tiền của rủng rỉnh

Trong 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch, nhờ có Tam hợp giúp cho tình cảm của tuổi Tý được thắt chặt, nhất là khi bạn cảm thấy thoải mái với mối quan hệ hiện tại. Bạn không ngần ngại thể hiện cái tôi và cá tính. Sống đúng với chính mình là cách tốt nhất để khiến nguồn năng lượng bên trong bạn tự do tỏa sáng như ánh mặt trời và thu hút người khác một cách rất đặc biệt.

Chính Tài báo hiệu tuổi Tý sẽ có cơ hội để tìm được một cơ hội tăng thu nhập mới. Hãy cởi mở với những ý tưởng cũng như xem xét kỹ những lời đề nghị nhé! Những thay đổi trong lĩnh vực sức khỏe của bạn thời gian này được hỗ trợ rất nhiều. Đây sẽ là khoảng thời gian hoàn hảo để bạn khởi động lại lịch tập thể thao của mình cũng như theo đuổi các thực đơn ăn uống lành mạnh.

Trong 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch, vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ diễn ra thuận lợi, trôi chảy. Dù mang nhiều trọng trách lớn nhưng công việc của Ngọ hôm nay vẫn tiến triển tốt đẹp, bạn làm việc luôn có kế hoạch chi tiết cụ thể và linh hoạt, thậm chí còn tính toán kỹ lưỡng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc cũng gặp nhiều may mắn. Những người thuộc con giáp này luôn biết cách chi tiêu hợp lý và đề cao việc tiết kiệm nên tài chính luôn duy trì ổn định. Tuổi Ngọ sẽ cảm thấy bất ngờ với số tiền mình đã tích lũy được, và khoản tiền này sẽ giúp bạn thực hiện được một số kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 10 ngày cuối tháng 4 âm lịch, có Thiên Ấn chiếu mệnh tiếp thêm sự tự tin và nhanh nhẹn cho tuổi Hợi. Bạn kết thúc chuỗi ngày làm việc một cách mệt mỏi, kiệt sức để dành ra thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Nếu hôm nay nghiêm túc và vững vàng trong công việc thì sếp sẽ nhìn thấy một khía cạnh khác ở bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Đương số cũng không cần lo lắng nhiều về tiền bạc nhờ có Nhị Hợp cục hỗ trợ. Bạn thể hiện tốt trong công việc, để lại ấn tượng tốt với sếp và có kỳ vọng được thăng chức, tăng lương. Ngày đẹp có lộc cho dân kinh doanh buôn bán, ăn nói khéo léo lại xởi lởi nên rất được lòng khách mới.

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