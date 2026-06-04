Siêu mẫu Hề Mộng Dao khoe vẻ kiêu sa trong đầm cưới của nhà thiết kế Việt

Sao quốc tế 04/06/2026 11:39

Rạng sáng 3/6, Hề Mộng Dao chia sẻ một số hình ảnh về đám cưới trên trang cá nhân, trong đó có bộ đầm voan của Diệp Yến.

Mới đây, người mẫu Hề Mộng Dao chia sẻ loạt ảnh trong hôn lễ trên trang cá nhân, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Đáng chú ý, một trong những thiết kế cưới cô lựa chọn đến từ nhà thiết kế Việt Nam Diệp Yến.

Bộ váy được thực hiện trên nền chất liệu ren và tulle cao cấp, mang phom dáng quây ngực kết hợp corset ôm sát, giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh của cô dâu. Điểm nhấn của thiết kế nằm ở những chiếc nơ đen nhỏ được đính tinh tế trên thân váy, tạo nên sự cân bằng giữa nét cổ điển và hiện đại. Hề Mộng Dao hoàn thiện diện mạo bằng lối trang điểm tông hồng đào tự nhiên cùng vòng cổ đính đá đỏ nổi bật.

Siêu mẫu Hề Mộng Dao khoe vẻ kiêu sa trong đầm cưới của nhà thiết kế Việt - Ảnh 1Siêu mẫu Hề Mộng Dao khoe vẻ kiêu sa trong đầm cưới của nhà thiết kế Việt - Ảnh 2

Theo nhà thiết kế Diệp Yến, êkíp của người mẫu Trung Quốc đã liên hệ từ nhiều tháng trước để đặt may riêng trang phục cho ngày trọng đại. Toàn bộ thiết kế được thực hiện thủ công trong khoảng ba tháng, từ khâu phác thảo ý tưởng, cắt may đến thêu đính hoàn thiện. Ren Pháp được kết hợp với kỹ thuật xếp ly thủ công, xen kẽ những cụm hoa ren 3D tạo hiệu ứng như các đóa hoa đang bung nở trên nền váy.

Một chi tiết đặc biệt được êkíp sáng tạo dành riêng cho cô dâu là chiếc khăn voan thêu tên của Hề Mộng Dao và chồng. “Chúng tôi muốn tạo nên một dấu ấn mang ý nghĩa cá nhân và cảm xúc. Khi đề xuất ý tưởng này, cô ấy đã đồng ý ngay lập tức”, Diệp Yến cho biết.

Siêu mẫu Hề Mộng Dao khoe vẻ kiêu sa trong đầm cưới của nhà thiết kế Việt - Ảnh 3

Hôn lễ của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân diễn ra ngày 1/6 tại một lâu đài ở Pháp, nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội Weibo với hàng trăm triệu lượt xem. Bên cạnh thiết kế của Diệp Yến, cô dâu còn xuất hiện trong một bộ váy cưới đặt riêng của Dior và mẫu váy flapper thuộc bộ sưu tập Chanel năm 1989.

Sinh năm 1989 tại Thượng Hải, Hề Mộng Dao là một trong những người mẫu Trung Quốc thành công trên sàn diễn quốc tế. Sau khi kết hôn với Hà Du Quân vào năm 2019, cô vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật song song với việc học kinh doanh để hỗ trợ công việc của gia đình chồng.

Choáng ngợp trước đám cưới xa xỉ của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia tỷ phú

Choáng ngợp trước đám cưới xa xỉ của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia tỷ phú

Ngày 1/6 (giờ địa phương), đám cưới của siêu mẫu Hề Mộng Dao và doanh nhân Hà Du Quân - con trai “vua sòng bạc” Macau (Trung Quốc) Hà Hồng Sân - đã chính thức diễn ra tại lâu đài cổ Mont-Saint-Michel ở vùng Normandy, Pháp, với chủ đề: “Lời hứa đến đúng hẹn”.

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