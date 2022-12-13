Được dìu dắt lấn sang kinh doanh, Hề Mộng Dao nhận tiếp quản khách sạn của gia tộc vua sòng bạc Macao

Sao quốc tế 13/12/2022 10:55

Mới đây, cư xứ Trung xôn xao trước thông tin Hề Mộng Dao được gia tộc họ Hà giao quyền quản lý khách sạn hạng sang The Karl Lagerfeld ở Macao (Trung Quốc).

Mới đây, trang Sina đưa tin, Hề Mộng Dao được gia tộc họ Hà giao quyền quản lý khách sạn hạng sang The Karl Lagerfeld ở Macao (Trung Quốc). Gần đây, bà Lương An Kỳ - mẹ chồng người mẫu Victoria's Secret - đã đưa con dâu đến thị sát và kiểm tra công việc. Hề Mộng Dao gặp gỡ, trò chuyện với nhân viên cấp cao của khách sạn.

Sau khi vua sòng bạc Hà Hồng Sân qua đời, mẹ con Lương An Kỳ là một trong những người thừa kế khối tài sản hàng trăm tỷ HKD của cố doanh nhân. Lương An Kỳ là người vợ thứ 4 của Hà Hồng Sân, được đánh giá giỏi giang và có một đế chế kinh doanh riêng. Do tuổi tác đã cao, bà đang dần chuyển quyền quản lý công việc cho các con để lui về hậu trường nghỉ ngơi.

Được dìu dắt lấn sang kinh doanh, Hề Mộng Dao nhận tiếp quản khách sạn của gia tộc vua sòng bạc Macao - Ảnh 1

Hề Mộng Dao là siêu mẫu tầm cỡ quốc tế của Trung Quốc. Người đẹp sinh năm 1989 là một trong số ít người mẫu gốc Hoa được chọn trình diễn tại show thời trang Victoria's Secret. Cô cao 1,78 m, gương mặt sắc sảo cá tính rất ấn tượng và từng nằm trong top 50 siêu mẫu thế giới.

Hà Du Quân sinh năm 1995, nổi tiếng với tư cách con trai tỷ phú sòng bạc Macao Hà Hồng Sân. Gia tộc họ Hà có 4 người vợ và 17 người con, Hà Du Quân là con trai của bà tư Lương An Kỳ.

Được dìu dắt lấn sang kinh doanh, Hề Mộng Dao nhận tiếp quản khách sạn của gia tộc vua sòng bạc Macao - Ảnh 2

Năm 2018, cả hai tham gia một chương trình hẹn hò, Hà Du Quân tiết lộ anh đến show vì có cảm tình với Hề Mộng Dao. Lúc đó nàng siêu mẫu chỉ quen biết chị gái của Hà Du Quân và vẫn coi anh như em trai một người bạn. Còn Hà Du Quân thì ấn tượng với khả năng nói tiếng Anh cũng như sự thông minh của Hề Mộng Dao, vì vậy kiên quyết vượt qua khoảng cách tuổi tác để ngỏ lời cùng đàn chị.

Sau khi kết hôn với thiếu gia Hà Du Quân và lần lượt sinh 2 con, Hề Mộng Dao ít xuất hiện hơn nhưng vẫn duy trì công việc trong giới giải trí.

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