'Ngọc cốt dao' của Tiêu Chiến lên sóng, liệu có 'lép vế' khi đối đầu với phim của Triệu Lệ Dĩnh?

Tuy nhiên, có thể nói năm nay Tiêu Chiến không gặp may mắn. Anh được truyền thông Hoa ngữ ví là "ngôi sao gặp vận xui nhiều nhất năm" bởi vì phim của anh liên tục bị dời lịch không hiểu lý do.

Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính đã thu hút rất nhiều sự chú ý ngay từ khi bắt đầu khởi quay, đến nay đã hoàn thành tất cả các công đoạn hậu kỳ, kiểm duyệt… Thậm chí, bộ phim lập một số thành tích như cán mốc 4 triệu lượt đặt xem trước, trở thành một trong những tác phẩm có độ quan tâm lớn nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Đây được xem là một con số khủng với một bộ phim truyền hình Hoa ngữ.

Trước đó có thông tin "Tinh hán xán lạn" kết thúc, Tencent sẽ cho lên sóng dự án phim mới của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn. Từ bộ phim tưởng chừng như bị rơi vào quên lãng đột nhiên được nhắc tên khiến khán giả không khỏi trông đợi. Tuy nhiên, sau đó, đoàn làm phim "Ngọc cốt dao" đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn trên, cho biết phim sẽ lên sóng khi mọi thứ được sẵn sàng. Điều này khiến không ít khán giả hụt hẫng vì đã hơn 1 năm kể từ ngày phim đóng máy nhưng dự án vẫn án binh bất động.

Sau lời gian dời lịch tới lui, Youku cho biết đã xếp lịch và đưa bộ phim này lên sóng vào ngày 19/12 tới đây. Thông tin này khiến fan của Tiêu Chiến không khỏi vui mừng.

Theo truyền thông Hoa ngữ, việc lên sóng vào cuối năm nay được xem là "lối thoát" cho "Ngọc cốt dao". Bởi dịp này chưa có nhiều tác phẩm đáng chú ý ngoài "Gió thổi bán hạ". Vậy nên, đoàn phim cần tranh thủ chớp lấy cơ hội này để đưa phim lên sóng.

Bộ phim "Ngọc Cốt Dao" dựa trên tiểu thuyết của Thương Nguyệt, kể về câu chuyện tình cảm vướng mắc giữa Thời Ảnh, Hoàng tử cao ngạo lạnh lùng của nước Không Tang và Chu Nhan, Công chúa Xích Tộc chính trực. Do nhiều hoàn cảnh, họ đồng hành cùng nhau trong 3 năm với tư cách thầy trò và nảy sinh tình cảm. Thật không may, số phận đã cản bước họ đến với nhau khi họ đứng về hai phe đối nghịch trong cuộc đấu tranh chính trị.

Trải qua những tình huống sinh tử, một người ấm áp, một người lạnh lùng, một người nhàn nhã, một người nhiệt tình nhưng cả hai vô cùng hòa hợp. Tuy nhiên, cuối cùng họ đã gạt bỏ những vấn đề của mình và cùng nhau bảo vệ công chúa nhỏ của vương quốc Không Tang. Chu Nhan đã biến một Thời Ảnh cứng nhắc ngày càng hoàn thiện, phá vỡ mọi giới hạn và là tình đầu của Chu Nhan. Trong suốt 3 năm đó, tình cảm của cả hai có những chuyển biến bất ngờ.