Triệu Lệ Dĩnh khiến phong cách thập niên 1990 được săn lùng trở lại

Sao quốc tế 12/12/2022 14:21

Trong bộ phim "Gió thổi Bán Hạ", Triệu Lệ Dĩnh tích cực lăng xê mốt thời trang cách đây 30 năm và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Bộ phim Gió thổi Bán Hạ do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính ra mắt trên Iqiyi từ ngày 27/11 nhanh chóng trở thành đề tài gây sốt trên các diễn đàn điện ảnh. 

Theo trang 163m tác phẩm nhận 8,4/10 điểm ở diễn đàn Douban, qua đánh giá của hơn 180.000 khán giả. Trong đó, gần 47% người tham gia chấm điểm dành điểm tuyệt đối 5 sao cho phim. Series dài 36 tập, hiện đã chiếu được 2/3 chặng đường.

Triệu Lệ Dĩnh khiến phong cách thập niên 1990 được săn lùng trở lại - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh khiến phong cách thập niên 1990 được săn lùng trở lại - Ảnh 2

Bộ phim được đánh giá cao về chủ đề gai góc nhưng cuốn hút nhờ kịch bản, diễn biến phù hợp và diễn xuất ăn ý của dàn diễn viên. Biên kịch của phim Thương Lan Quyết nhận xét phim của Triệu Lệ Dĩnh rằng: "Đây là bộ phim Hoa ngữ hay nhất năm nay, quay phim, kịch bản, diễn viên, trang phục, trang điểm, đạo cụ tất cả đều tuyệt vời".

Đặc biệt, bộ phim cũng giúp nữ hoàng màn ảnh Triệu Lệ Dĩnh ghi điểm tuyệt đối và củng cố danh tiếng giữa dàn tiểu hoa đán cùng thời.

Triệu Lệ Dĩnh khiến phong cách thập niên 1990 được săn lùng trở lại - Ảnh 3

Cùng sự bứt phá về dạng vai và sự lên tay trong diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh ghi điểm ở phim Gió thổi Bán Hạ nhờ phong cách thời thượng. Không chỉ gợi nhắc các kiểu mốt thịnh hạnh thập niên 1990 - bối cảnh thời đại trong phim, tủ đồ của nhân vật Hứa Bán Hạ do cô đóng còn được yêu thích bởi sự đẹp mắt, tính ứng dụng cao. Nhiều mẫu váy, áo hoa đán diện trong phim được săn lùng trên các sàn thương mại điện tử của Trung Quốc.

Triệu Lệ Dĩnh khiến phong cách thập niên 1990 được săn lùng trở lại - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh khiến phong cách thập niên 1990 được săn lùng trở lại - Ảnh 5

Theo thông tin từ đoàn phim, tổ phục trang chuẩn bị 350 thiết kế thời trang cho Triệu Lệ Dĩnh. Qua quá trình định trang, 180 set đồ được chọn dùng để quay phim. Các stylist phối đồ linh động để tạo nên nhiều tạo hình bắt mắt cho nữ chính.

Triệu Lệ Dĩnh khiến phong cách thập niên 1990 được săn lùng trở lại - Ảnh 6
Triệu Lệ Dĩnh khiến phong cách thập niên 1990 được săn lùng trở lại - Ảnh 7
Triệu Lệ Dĩnh khiến phong cách thập niên 1990 được săn lùng trở lại - Ảnh 8
Triệu Lệ Dĩnh khiến phong cách thập niên 1990 được săn lùng trở lại - Ảnh 9
Triệu Lệ Dĩnh khiến phong cách thập niên 1990 được săn lùng trở lại - Ảnh 10

Đi qua cái thời xinh đẹp trẻ thơ, nữ diễn viên sinh năm 1987 khẳng định độ chín về nhan sắc, phong cách lẫn diễn xuất qua vai diễn gai góc Hứa Bán Hạ. 

Triệu Lệ Dĩnh khiến phong cách thập niên 1990 được săn lùng trở lại - Ảnh 11

Gió thổi Bán Hạ lấy bối cảnh Trung Quốc thập niên 1990, Hứa Bán Hạ là một cô gái trưởng thành từ môi trường khắc nghiệt khi mẹ vì khó sinh mà qua đời, còn cha luôn giữ thái độ không quan tâm hỏi han đến mình. Chính vì điều này mà Bán Hạ lớn lên ngày một mạnh mẽ kiên cường, kiêu ngạo và cá tính, luôn mang trong mình ý chí xông xáo tiến lên.

Sau khi bị chồng phụ bạc, với khao khát đổi đời, Bán Hạ trở thành doanh nhân quyền lực trong ngành gang thép. Để kiếm tiền, Hứa Bán Hạ phải dùng trí thông minh, ứng biến trước sự cạnh tranh tàn khốc trong thương trường.

Ngay từ khi mới lên sóng, Gió thổi Bán Hạ đã thu hút khán giả nhờ kịch bản hấp dẫn đậm chất hiện thực cuộc sống. Mạch phim nhanh cùng nhiều điểm cao trào như cuốn người xem vào diễn biến phim không dứt.

Triệu Lệ Dĩnh khiến phong cách thập niên 1990 được săn lùng trở lại - Ảnh 12
Triệu Lệ Dĩnh khiến phong cách thập niên 1990 được săn lùng trở lại - Ảnh 13

Trang The Paper đánh giá khung cảnh thập niên 1990 hiện lên gần gũi, chân thật, trang phục của diễn viên phù hợp. 

Vai diễn Hứa Bán Hạ được xem là nhân vật đánh dấu cho sự chuyển mình thành công của Triệu Lệ Dĩnh sau thành công của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia.

Triệu Lệ Dĩnh khiến phong cách thập niên 1990 được săn lùng trở lại - Ảnh 14
Triệu Lệ Dĩnh khiến phong cách thập niên 1990 được săn lùng trở lại - Ảnh 15

Trong mấy năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần từ chối các dự án phim cổ trang, chăm chỉ đầu tư cho những vai diễn hiện đại để thay đổi cái nhìn từ khán giả dành cho mình.

Tờ Sina nhận định, trong lứa nghệ sĩ 8X của Trung Quốc hiện nay, Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá là nữ diễn viên thực lực và bứt tốc mạnh mẽ nhất. Cô cùng lứa với Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi và Angelababy.

Triệu Lệ Dĩnh bất hòa với cha ruột vì quá nhập vai nhân vật trong phim 'Gió thổi bán hạ'

Triệu Lệ Dĩnh bất hòa với cha ruột vì quá nhập vai nhân vật trong phim 'Gió thổi bán hạ'

Cha Triệu Lệ Dĩnh đã phải nhắn tin cho con gái, hy vọng cô không quá nhập tâm vào nhân vật mà mang cảm xúc ra ngoài đời.

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