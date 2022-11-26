Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ lần đầu công khai 'đối chọi', Phùng Thiệu Phong sẽ sớm bị 'hạ đo ván'?

Sao quốc tế 26/11/2022 21:29

Nhiều người trông chờ vào màn đối đầu của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong trong tháng 11 này.

Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong từng là cặp đôi đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, sau 3 năm chung sống và có chung một cậu con trai, cả hai tuyên bố ly hôn trong sự tiếc nuối. Hậu chia tay, họ dành cho nhau sự tôn trọng, tránh làm tổn thương con trai.

Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ lần đầu công khai 'đối chọi', Phùng Thiệu Phong sẽ sớm bị 'hạ đo ván'? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, sắp tới đây Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ chính thức đối đầu nhau khi cùng có phim lên sóng. Theo đó, bộ phim cổ trang Cửu Châu Chu Nhan Ký do Phùng Thiệu Phong và Bành Tiểu Nhiễm đóng chính đã đổi tên thành Tinh Hà Trường Minh bất ngờ "nhảy dù" lên sóng vào ngày 30/11 tới trên Youku. Netizen tỏ ra hào hứng với màn trở lại của mỹ nhân dị vực nhưng cũng không ít người cho rằng Youku đang muốn cạnh tranh hoặc thậm chí "cọ nhiệt" với Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh lên sóng trên iQIYI vào ngày 27/11.

Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ lần đầu công khai 'đối chọi', Phùng Thiệu Phong sẽ sớm bị 'hạ đo ván'? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ lần đầu công khai 'đối chọi', Phùng Thiệu Phong sẽ sớm bị 'hạ đo ván'? - Ảnh 3

Khi đặt lên bàn cân so sánh, khán giả đều cho rằng phim của Triệu Lệ Dĩnh có nhiều lợi thế hơn. Không chỉ là dự án chuyển hình tiếp theo của nàng tiểu hoa, Gió Thổi Bán Hạ còn được đánh giá là có nội dung hay và dàn diễn viên chất lượng. Bên cạnh đó, bộ phim này cũng được công chúng quan tâm nhiều hơn hẳn Tinh Hà Trường Minh của Phùng Thiệu Phong.

Dự án Tinh Hà Trường Minh do Phùng Thiệu Phong và Bành Tiểu Nhiễm đóng chính kể từ khi khai máy khá “im hơi lặng tiếng”. Bộ phim gây ấn tượng với những tạo hình tây vực của nữ chính Diệp Lăng Sương (Bành Tiểu Nhiễm). Nhiều dân mạng cho rằng tạo hình này của Bành Tiểu Nhiễm rất giống với thời vào vai Tiểu Phong trong Đông Cung.

Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ lần đầu công khai 'đối chọi', Phùng Thiệu Phong sẽ sớm bị 'hạ đo ván'? - Ảnh 4

Nội dung phim Tinh Hà Trường Minh lấy bối cảnh thời Cửu Châu, thiếu nữ thảo nguyên Diệp Lăng Sương (Bành Tiểu Nhiễm) vì khả năng có thể dự đoán được tai họa nên bị cả tộc kỳ thị, xem như khắc tinh xui xẻo, chỉ có công chúa Thất Hải Nhị của Bắc Dạ là xem nàng ấy như tỷ muội ruột. Bắc Dạ không tự lượng sức mình mà khai chiến, binh bại tướng vong, Diệp Lăng Sương không khuất phục trước tình cảnh nước mất nhà tang, nàng dựa vào thiên bẩm của bản thân trở thành quan của Khâm Thiên Giám, không ngờ dần chiếm được trái tim sắc đá của đế vương Úc Tu Minh (Phùng Thiệu Phong).

Mặc dù gặp trở ngại lớn khi đối đầu với Triệu Lệ Dĩnh nhưng nhiều người kỳ vọng bộ phim do Phùng Thiệu Phong và Bành Tiểu Nhiễm sẽ làm nên chuyện. Bởi xét cho cùng hai bộ phim có đề tài hoàn toàn khác nhau và thị hiếu khán giả vô cùng đa dạng cũng như mỗi người đều có một lượng fan hâm mộ nhất định. 

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