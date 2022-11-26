'Trùm showbiz Hong Kong' Cổ Thiên Lạc có kế hoạch làm phim lãng mạn tại Việt Nam, bày tỏ tình cảm dành cho đất nước hình chữ S

Sao quốc tế 26/11/2022 15:22

Cổ Thiên Lạc từng vài lần đến Việt Nam công tác và tài tử Hong Kong từ lâu đã ấp ủ ý tưởng làm phim đề tài tình yêu hợp tác với điện ảnh Việt.

Cổ Thiên Lạc là nam diễn viên Hồng Kông nổi tiếng không chỉ tại quê nhà mà còn có fan hâm mộ trải dài khắp thế giới. Không chỉ đóng phim, anh hiện nay còn được gọi là ông trùm điện ảnh khi đứng sau chịu trách nhiệm sản xuất cho nhiều dự án bom tấn.

Trong bài phỏng vấn với Trí Thức Trẻ mới đây, Cổ Thiên Lạc đã có những chia sẻ về dự án Minh Nhật Chiến Ký vừa được ra mắt cách đây không lâu. Đây là bộ phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng - lĩnh vực mà đến nay nền điện ảnh Châu Á vẫn còn đang e dè. Dự án phim này đã được Cổ Thiên Lạc “thai nghén” 10 năm với kịch bản được trau chuốt, chỉnh sửa vô số lần.

'Trùm showbiz Hong Kong' Cổ Thiên Lạc có kế hoạch làm phim lãng mạn tại Việt Nam, bày tỏ tình cảm dành cho đất nước hình chữ S - Ảnh 1
'Trùm showbiz Hong Kong' Cổ Thiên Lạc có kế hoạch làm phim lãng mạn tại Việt Nam, bày tỏ tình cảm dành cho đất nước hình chữ S - Ảnh 2
Dự án phim khoa học viễn tưởng của Cổ Thiên Lạc.

Khi được hỏi đâu là nguồn cảm hứng để anh nhảy vào một trong những thể loại phim “khó nhằn” nhất này, Cổ Thiên Lạc chia sẻ: “Cảm hứng của tôi bắt nguồn từ việc bảo vệ môi trường. Kịch bản này tôi đã viết cách đây 17-18 năm. Bật mí một chút về cảnh mở đầu phim, khán giả sẽ thấy rõ được môi trường trên Trái Đất đã bị tàn phá nặng nề, có thể là bởi thiên tai, lũ lụt, động đất, dịch bệnh, chiến tranh, bất kỳ thứ gì. Thời tôi mới viết phim, xung quanh tôi không có chuyện gì cả. Hiện tại chúng ta bị dịch bệnh 'làm phiền' ròng rã 3 năm.

Tôi chỉ hy vọng bộ phim truyền tải thành công đến khán giả thông điệp trân trọng mọi thứ xung quanh. Chúng ta bằng mọi giá phải bảo vệ Trái Đất thật tốt, nếu không thì Trái Đất cũng sẽ 'đổ bệnh' mà thôi, và nhiều khi sẽ có nhiều thảm họa nữa ập đến.”

'Trùm showbiz Hong Kong' Cổ Thiên Lạc có kế hoạch làm phim lãng mạn tại Việt Nam, bày tỏ tình cảm dành cho đất nước hình chữ S - Ảnh 3

Cổ Thiên Lạc chia sẻ có 2 vấn đề mà anh gặp phải khi quyết định làm thể loại khoa học viễn tưởng. Đầu tiên, đó là vấn đề liên quan đến kịch bản. Cổ Thiên Lạc cho biết trước đó, anh đã chấp bút nhiều dự án thể loại này nhưng kịch bản chưa “tới”. Vì thế lần này anh cần dồn nhiều tâm huyết để tạo nên một câu chuyện hoàn mỹ.

Khó khăn tiếp theo chính là hiệu ứng kỹ xảo. Cổ Thiên Lạc cho biết toàn bộ hiệu ứng đều sẽ do ekip tự làm chứ không vay mượn từ Tây phương. Tuy nhiên, anh xem đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để học hỏi.

Ngoài ra, Cổ Thiên Lạc còn có chia sẻ thú vị khi được hỏi về cơ hội hợp tác với Việt Nam: “Ôi thú thật tôi chưa có cơ hội làm phim cùng Việt Nam đấy! Tôi biết giữa 2 bên từng hợp tác không ít lần rồi. Để tôi nghĩ xem… là 1 cô gái ngoại quốc đến Việt Nam, gặp 1 chàng trai làm nghề đầu bếp. Rồi cả hai đem lòng yêu nhau, viết nên thiên tình sử tuyệt đẹp.

Tôi đã nghĩ về nó đôi lần đấy! Với tôi Việt Nam là một nơi rất lãng mạn. Tôi không hiểu tại sao nữa, nhưng môi trường nơi đây đã khiến tôi 'tức cảnh sinh tình'".

'Trùm showbiz Hong Kong' Cổ Thiên Lạc có kế hoạch làm phim lãng mạn tại Việt Nam, bày tỏ tình cảm dành cho đất nước hình chữ S - Ảnh 4

Minh Nhật Chiến Kỳ được đầu tư hơn 57,9 triệu USD, là phim quy mô lớn nhất trong lịch sử điện ảnh Hong Kong tới nay. Dự án được Cổ Thiên Lạc ấp ủ gần 10 năm, quay trong 6 tháng và làm hậu kỳ bốn tháng vì quá nhiều kỹ xảo đồ họa. Phim khiến nam diễn viên chấn thương vì mặc áo giáp 15 kg và bật khóc vì doanh thu không lý tưởng.

Câu chuyện đặt bối cảnh tương lai, khi môi trường toàn cầu ô nhiễm nặng. Một thiên thạch va chạm Trái đất, dẫn đến cuộc tấn công của người ngoài hành tinh. Một đội quân thiện chiến nhận sứ mệnh bảo vệ nhân loại. Diễn cùng Cổ Thiên Lạc là các tên tuổi gạo cội như Trương Gia Huy, Lưu Thanh Vân, Lưu Gia Linh...

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