Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

“Đẹp trai là một thái độ, không phải vẻ bề ngoài. Vì vậy, tôi nghĩ mình lúc nào cũng rất đẹp trai, bởi tâm thế từ trước đến nay luôn rất tự tin”, Trần Quán Hy chia sẻ.

Mới đây, Trần Quán Hy xuất hiện tại một sự kiện quảng bá sản phẩm và thu hút sự chú ý với diện mạo có phần phong trần. Trước những nhận xét cho rằng anh đã “xuống sắc” so với thời trẻ, nam diễn viên tỏ ra khá thoải mái. Anh khẳng định ngoại hình không phải yếu tố duy nhất quyết định sức hút của một người.

Nam diễn viên cho biết anh chưa từng thực hiện các phương pháp thẩm mỹ y khoa và cũng không cố gắng chống lại quá trình lão hóa. Ở tuổi 46, Trần Quán Hy lựa chọn đón nhận những thay đổi của bản thân một cách tự nhiên, thay vì quá bận tâm đến việc duy trì vẻ ngoài như thời trẻ.

Tại sự kiện, tài tử Hong Kong tiết lộ anh sắp sang Malaysia quay phim, đánh dấu sự trở lại với công việc diễn xuất sau nhiều năm vắng bóng. Kiểu tóc dài, bộ râu và vẻ ngoài bụi bặm hiện tại được anh chủ động xây dựng cho nhân vật mới. Trần Quán Hy còn vui vẻ cho biết con gái rất thích phong cách này, vì vậy anh có thể tiếp tục giữ diện mạo trên ngay cả sau khi bộ phim đóng máy.

Những chia sẻ của nam diễn viên nhận được nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng anh vẫn giữ được phong thái riêng và đánh giá cao việc không quá phụ thuộc vào các biện pháp thẩm mỹ. Trong khi đó, một số ý kiến nhận xét diện mạo hiện tại của anh đã có nhiều thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao.

Sinh năm 1980, Trần Quán Hy từng là một trong những mỹ nam nổi bật của làng giải trí Hong Kong những năm 2000. Ngoại hình điển trai, phong cách cá tính giúp anh nhanh chóng trở thành thần tượng được yêu thích tại châu Á.

Tuy nhiên, năm 2008, sự nghiệp của Trần Quán Hy chịu ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ phát tán ảnh riêng tư. Sau scandal, anh tuyên bố rút khỏi ngành giải trí, chuyển hướng sang kinh doanh và thời trang.

Nhiều năm qua, Trần Quán Hy sống kín tiếng bên người mẫu Tần Thư Bồi và con gái Alaia. Gia đình chủ yếu sinh sống tại Mỹ. Anh dành nhiều thời gian chăm sóc con, đồng hành cùng vợ và phát triển thương hiệu thời trang riêng.

Trần Quán Hy từng chia sẻ rằng việc trở thành cha khiến anh thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Những biến cố trong quá khứ giúp anh trưởng thành và trân trọng hơn sự bình yên. Dù không còn hoạt động showbiz thường xuyên, màn tái xuất với vai trò diễn viên của anh vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng.