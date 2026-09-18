Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 18/09/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt trong 5 ngày tới nhé!

Con giáp tuổi Dậu

Trong 5 ngày tới, tuổi Dậu có điềm phá tài đang đến rất gần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Kiếp Tài, vất vả kiếm được, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần túng thiếu. Chẳng những vậy, vận trình công việc của tuổi này cũng có điềm báo có tiểu nhân phá hoại. Bạn chưa đủ cứng rắn để khiến tiểu nhân e dè, liên tục quấy nhiễu làm phân tán tâm trí của bạn. 

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng không được tốt đẹp cho lắm. Mối quan hệ lâm vào ngõ cụt khi mà cả hai không muốn đối mặt với sự thật phũ phàng rằng hai bạn đã quá nóng vội nên giờ mới đi tới tình cảnh này. Thôi thì hãy thẳng thắn trao đổi với nhau để giải quyết vấn đề cho dứt khoát.

Con giáp tuổi Thân

Trong 5 ngày tới, tuổi Thân chớ nên để bản thân xao nhãng và vướng vào những tranh đoạt trong ngày hôm nay. Những rắc rối tìm đến có thể khiến cho mọi cố gắng của con giáp này trở nên vô nghĩa. Tốt nhất bản mệnh nên tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc của bản thân. Hãy nhanh chóng hoàn thành những mục tiêu đã đề ra trước đó.

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân cũng gặp nhiều nỗi buồn phiền. Con giáp này những tưởng sự chân thành của mình có thể đổi lấy trái tim của đối phương nhưng hóa ra mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy.

Con giáp tuổi Dần

Trong 5 ngày tới, gây những tác động tiêu cực lên vận trình ngày của tuổi Dần. Con giáp này được cảnh báo nên chú ý tới tiền bạc của mình, đề phòng lừa đảo, trộm cắp hay vay mượn khó đòi. 

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần cũng cần phải kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng để khẳng định năng lực của mình trong công việc. Chỉ khi đó bản mệnh mới nhận được thành quả như mình mong muốn. Còn nếu cứ nóng vội muốn trông thấy kết quả mà bỏ qua quá trình, con giáp này có thể sẽ chẳng có thứ gì.

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