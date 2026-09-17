Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đặc điểm bên ngoài của khoai mỡ là vỏ màu nâu xám, bên trong thịt có màu tím, khi nấu chín sẽ mềm mịn như khoai tây. Khoai mỡ cho vị ngọt bùi được chế biến trong nhiều món ăn khác nhau, có thể là món ngọt hoặc món mặn. Đặc biệt khoai mỡ còn chứa rất nhiều khoáng chất, chất chống oxy hóa và vitamin thiết yếu có lợi cho sức khỏe của bạn.

Khoai mỡ ở Việt Nam còn được người dân gọi bằng cái tên khoai vạc, khoai tím, củ mỡ,... Đây là một loại củ có xuất xứ ở vùng Đông Nam Á và thường bị nhầm với củ khoai môn. Khoai mỡ chiếm thị phần khá lớn ở thị trường Philippines và hiện nay đã xuất hiện phổ biến trên khắp thế giới.

Trung bình trong 100gr khoai mỡ đã nấu chín hội tụ 27gr carbohydrate, 140 calo, 4gr chất xơ, 0,1gr chất béo, 1gr chất đạm, 4% vitamin A, 40% vitamin C, 4% sắt, 2% canxi, 13,5% Kali, 0,83% Natri,... và Anthocyanins - một chất chống oxy hóa mạnh không phải loại thực phẩm nào cũng có.

Điều chỉnh hàm lượng cholesterol trong máu

Vì khoai mỡ chứa nhiều chất xơ, khi bạn ăn loại củ này nó sẽ liên kết với các cholesterol xấu và đào thải chúng ra ngoài cơ thể. Thêm vào đó beta-carotene do khoai mỡ cung cấp còn đảm bảo khả năng sản xuất cholesterol có lợi hay HDL-cholesterol cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Khoai mỡ có lợi cho sức khỏe tim mạch

Khoai mỡ là một kho tàng nhỏ chứa nhiều natri, kali và anthocyanin giúp cải thiện chức năng tuần hoàn máu, ngăn ngừa sự hình thành huyết khối lòng mạch nên khoai mỡ thực sự rất tốt cho hệ tim mạch.

Giúp khắc phục triệu chứng bệnh hen phế quản

Những người mắc hen phế quản nên bổ sung thêm vitamin A, vitamin C để giảm thiểu các biểu hiện khó chịu do bệnh gây ra. Điều đặc biệt là hai vitamin này đều có mặt trong khoai mỡ nên hãy tích cực tiêu thụ khoai mỡ bạn nhé!

Khoai mỡ giúp kiểm soát tốt lượng đường huyết

Khoai mỡ có một chất là Flavonoid có tác dụng giảm thiểu lượng đường trong máu. Ngoài ra Flavonoid còn có một chức năng khác là bảo vệ tế bào tiết insulin trong tuyến tụy, giúp người bệnh giảm cân, giảm cảm giác thèm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

4 đối tượng nên hạn chế ăn khoai mỡ

Người mắc bệnh tiểu đường: Khoai mỡ chứa lượng tinh bột (carbohydrate) khá cao. Nếu ăn nhiều hoặc dùng thay thế rau xanh, lượng đường huyết trong cơ thể có thể tăng nhanh. Người bệnh chỉ nên ăn một lượng nhỏ vừa phải và tính toán vào tổng hàm lượng tinh bột của bữa ăn.

Người có hệ tiêu hóa kém (dễ đầy bụng, khó tiêu): Khoai mỡ giàu chất xơ và chất nhầy. Khi ăn quá nhiều, dạ dày mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, dễ gây ra tình trạng chướng bụng, khó chịu hoặc tiêu chảy.Người gặp vấn đề về thận: Khoai mỡ chứa hàm lượng khoáng chất như kali khá cao.

Người bị suy thận hoặc có chức năng thận kém: Khi nạp nhiều kali sẽ khiến thận quá tải, gây ra tình trạng tăng kali trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Người có bệnh lý nhạy cảm với hormone hoặc rối loạn đông máu: Theo một số nghiên cứu dinh dưỡng, khoai mỡ chứa hợp chất thực vật và hàm lượng dưỡng chất đặc thù có thể không phù hợp với người mắc các bệnh như u xơ tử cung, ung thư vú, hoặc người bị thiếu protein S dễ gây cục máu đông.