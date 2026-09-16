Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Cải là thực phẩm phổ biến tại Việt Nam và chúng được xem như loại rau mà bất cứ ai cũng có thể mua và chế biến thành nhiều món ăn. Tuy nhiên chúng ta thường quen thuộc với cải xoăn, cải bẹ trắng, cải ngọt, cải thảo, cải cay, đây là những giống cải dễ trồng tại khí hậu nước ta.

Tên gọi cải cầu vồng xuất phát từ đặc điểm về màu sắc của nó. Là một loài cây thân thảo, cải cầu vồng có lá màu xanh, nhiều vết nhăn và được nối nhau bằng các đường gân nhiều màu sắc sặc sỡ như đỏ, vàng, cam, trắng,...

Cải cầu vồng có nguồn gốc từ các nước phương Tây như Mỹ, Úc,... Đây là một loại rau thuộc họ Flavescens, tên khoa học là Beta vulgaris subsp. Cải cầu vồng còn có nhiều tên gọi khác như củ cải seakale, củ cải lá, củ cải bạc,...

Phần cuống lá của cải cầu vồng thường là màu trắng, tuy nhiên, giống cải cầu vồng có phần cuống màu vàng hoặc đỏ thường được ưa chuộng và trồng phổ biến hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của cải cầu vồng

Giảm đường trong máu

Trong loại cải này giàu chất xơ cho nên chúng giúp làm chậm quá trình tiêu hoá. Đặc biệt chất xơ còn giúp giảm tình trạng kháng insulin và ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim và béo phì. Đặc biệt hơn trong cải cầu vồng giàu chất chống oxy hoá ALA tốt cho quá trình ngăn biến chứng tiểu đường hay tổn thương thần kinh.

Tốt cho não bộ

Bởi trong thực phẩm này giàu vitamin K và chất beta - carotene nên chúng là sự bổ sung cần thiết vào thực đơn hằng ngày để bổ trợ sức khỏe não bộ. Chưa kể trong cải có nitrat tự nhiên, chất này sẽ tăng lưu lượng máu đến não từ đó tốt cho hệ thần kinh.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ tuần hoàn máu

Cải cầu vồng giàu sắt, vitamin K cực kỳ tốt cho máu. Nếu bạn đang thiếu máu, nên ăn nhiều cải này bởi chúng kích thích cơ thể sản xuất tế bào máu. Chưa kể kali trong cải giúp duy trì huyết áp, cholesterol phù hợp và chúng có ảnh hưởng tốt đến sức khỏe tim mạch, gan, hệ tiêu hoá.

Chống ung thư

Ung thư là khi các tế bào tự do phát triển vượt mức kiểm soát trong cơ thể. Trong cải này có hàm lượng cao vitamin E, C cũng như các chất chống oxy hóa như beta - carotene, quercetin. Ngoài ra chất phytonutrient trong cải giúp ngăn chặn ung thư gan, đại tràng, tuyến tiền liệt hay buồng trứng.