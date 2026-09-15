Nửa đêm nhận tin chồng ngã xe nằm viện, vợ hốt hoảng khi thấy bố đẻ 'bồi' mấy cú đấm vào mặt chồng mình

Tâm sự 15/09/2026 23:00

Nghe tin, tôi hớt hải đến viện ngay, trên đường còn cầu nguyện hy vọng chồng không sao. Vậy mà đến nơi, tôi chứng kiến một cảnh tượng còn sốc hơn, đó là bố tôi đang đánh chồng tôi mọi người ạ, trong khi anh bị gãy chân và chân thì đang bó bột.

Tôi đang đắn đo quá mọi người ạ. Chuyện xảy ra thế này, tôi không biết phải giải quyết ra sao. Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu. So với mức thu nhập của những người khác, chồng tôi đúng là giỏi kiếm tiền hơn hẳn. Vì đặc thù công việc, chồng tôi rất có tài ăn nói, đi đâu anh cũng kết giao với những người xung quanh. 

Mặc dù chồng có nhiều mối quan hệ, tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ sự chung thủy của anh. Chồng tôi là người chu đáo, anh rất thương và chăm lo cho các con, đến nỗi tôi chẳng phải đụng tay vào những công việc này.

Bình thường chồng tôi rất hay đi sớm về khuya do phải gặp khách hàng. Vì thế, tôi không có gì làm lạ khi anh trở về lúc 2 giờ sáng hoặc muộn hơn. Hôm qua, tôi đang ngủ thì thấy điện thoại gọi về. Người gọi chính là bố tôi, ông bảo chồng tôi đang nằm trong viện vì tai nạn.

Nửa đêm nhận tin chồng ngã xe nằm viện, vợ hốt hoảng khi thấy bố đẻ 'bồi' mấy cú đấm vào mặt chồng mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe tin, tôi hớt hải đến viện ngay, trên đường còn cầu nguyện hy vọng chồng không sao. Vậy mà đến nơi, tôi chứng kiến một cảnh tượng còn sốc hơn, đó là bố tôi đang đánh chồng tôi mọi người ạ, trong khi anh bị gãy chân và chân thì đang bó bột.

Tôi vội vàng kéo bố ra, ông mới gắt lên: "Con có biết nó đi đâu mới bị ngã không? Xấu hổ lắm con ơi, người ta vừa tìm đến đây để nói cho bố nghe đây này. Nó đi nhà nghỉ với người ta, bị chồng họ phát hiện nên phóng xe bỏ chạy, đi nhanh quá mới ngã đấy".

Biết chuyện, tôi đứng chẳng vững nữa mọi người ạ. Còn chồng tôi thì im phăng phắc, chỉ cần nhìn vào thái độ ấy, tôi cũng đủ hiểu chẳng có gì oan ức ở đây cả. Sau khi đưa chồng về nhà, tôi không nói với anh câu nào. Biết chồng ngoại tình, sự thất vọng đã lên đến đỉnh điểm, tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì kể cả là lời giải thích. Chuyện quan trọng bây giờ là quyết định có nên ly hôn hay không. Tôi đang rất băn khoăn vì nghĩ đến các con. Theo mọi người, tôi nên làm gì lúc này đây? 

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Ai cũng khen anh. Mọi người tấm tắc kêu tôi tốt số. Mẹ cũng khuyên tôi cưới đi còn sinh con. Tôi thấy cũng đến lúc rồi nên bàn với anh chuyện kết hôn. Tối hôm đó, anh và tôi quyết định đi khách sạn. Dù sao thì chúng tôi cũng xác định là của nhau rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng