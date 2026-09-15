Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày

Tâm sự gia đình 15/09/2026 21:10

Thế nhưng dù chị nói thế nào thì cả nhà chồng chị cũng không thay đổi ý kiến. Ngay cả khi vào khám bác sĩ chuyên khoa cũng khuyên không nên mổ bắt thai sớm sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và con. Thế nhưng cả nhà họ cứ nhu ma xui quỷ khiến liền đưa chị tôi đến một bệnh viện tư để mổ.

Chị gái tôi lấy chồng khi còn rất trẻ. Chị là một cô gái hiền lành, làm giáo viên mầm non. Sau khi sinh liên tục hai cô con gái thì chị bị nhà chồng kêu nghỉ việc để ở nhà chăm con mặc dù nhà họ dư sức thuê osin. Thực ra đây chỉ là cái cớ để họ bắt chị trở thành cái máy đẻ cho nhà họ.

Gia đình chồng chị tôi rất giàu, có thể nói không ai trong cái huyện này mà không biết nhà họ. Nhưng sự giàu có lại đi liền với sự mê tín đến cuồng tin. Sau khi chị sinh liên tiếp 2 cô con gái thì mẹ chồng cuống cuồng tìm mọi cách để chị sinh bằng được con trai. Cuối cùng thì chị cũng mang thai và đúng là con trai. Đúng như mong muốn của họ. Nghe đâu bà mẹ chồng có là tín đồ của một ông thầy cúng có tiếng. Chính ông ta đã bày cách cho bà chỉ chị gái tôi đẻ được con trai. Không biết có phải vô tình mà trúng hay không mà từ đó, cả nhà chồng chị càng tin ông ta sái cổ. 

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Đến tháng thứ 7 mang bầu đột nhiên mẹ và chồng chị bắt phải nhập viện trong khi thai kỳ chị tôi hoàn toàn bình thường. Chị tôi đương nhiên không đồng ý và hỏi lý do mới biết là do ông thầy kia nói, con trai chị phải đẻ tháng 12 và đúng ngày ấy giờ ấy mới có thể trở thành quý nhân phù trợ cho bố làm ăn phát đạt. Tuổi của đứa trẻ này phải đẻ trong năm nay mới hạp tuổi bố nó. Chị tôi khóc hết nước mắt cầu xin chồng đừng mổ bắt thai vì tuổi thai còn nhỏ quá, sợ sinh sớm nó sẽ yếu. Thế nhưng dù chị nói thế nào thì cả nhà chồng chị cũng không thay đổi ý kiến. Ngay cả khi vào khám bác sĩ chuyên khoa cũng khuyên không nên mổ bắt thai sớm sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và con. Thế nhưng cả nhà họ cứ nhu ma xui quỷ khiến liền đưa chị tôi đến một bệnh viện tư để mổ.

Chị không dám nói với ai liền gọi điện cho tôi cầu cứu. Tôi đang học trên thành phố phải bắt xe về ngay chạy vào bệnh viện. Lúc vào đến nơi thấy họ đang làm thủ tục ký xác nhận phẫu thuật cho chị. Tôi ngăn lại không cho thì họ mắng tôi rằng tôi không có quyền ngăn cản. Anh ta là chồng nên chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với vợ mình. Tôi kiên quyết không thể chấp nhận hành động mê tín lại còn ảnh hưởng đến tính mạng của chị gái và cháu nên đe dọa họ sẽ kiện họ nếu cứ khăng khăng làm phẫu thuật mổ bắt thai khi không được sự đồng ý của thai phụ.

Bị tôi kiên quyết phản đối và đe dọa họ mới dừng lại. Tôi biết sau vụ này, chị tôi chắc chắn sẽ không yên với gia đình họ. Nhưng tôi sẽ bảo vệ chị. Tình huống xấu nhất, tôi và gia đình cũng sẽ luôn bên chị chứ không thể để chị sống chung với một gia đình chồng mất nhân tính như thế được.

Lần đầu tiên tôi vung tay đánh vợ chỉ vì chứng kiến cô ấy tiếc với bố đẻ 500 nghìn

Lần đầu tiên tôi vung tay đánh vợ chỉ vì chứng kiến cô ấy tiếc với bố đẻ 500 nghìn

Vợ tôi nhìn thấy, cô ấy liền bĩu môi trách móc. Khi bố đã về, cô ấy vẫn không chịu dừng, còn nói: "Có phải anh là đàn ông nên mới thông cảm được cho ông ta không? Hay anh cũng định sống như thế".

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Vợ có thai 5 tháng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời tay chân'

Vợ có thai 5 tháng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời tay chân'

Vui mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Vui mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Lần đầu tiên tôi vung tay đánh vợ chỉ vì chứng kiến cô ấy tiếc với bố đẻ 500 nghìn

Lần đầu tiên tôi vung tay đánh vợ chỉ vì chứng kiến cô ấy tiếc với bố đẻ 500 nghìn