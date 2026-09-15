Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trường Giang và Nhã Phương không chỉ ghi dấu ấn qua những dự án riêng mà còn được khán giả quan tâm bởi chuyện tình kéo dài nhiều năm. Từ lần đầu hợp tác trên màn ảnh, cả hai trải qua không ít ồn ào và thử thách trước khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân.

Mối duyên giữa Trường Giang và Nhã Phương bắt đầu từ bộ phim điện ảnh “49 Ngày”, ra mắt năm 2015. Đây là tác phẩm do đạo diễn Nhất Trung thực hiện, đánh dấu lần đầu tiên hai diễn viên đảm nhận vai nam, nữ chính cùng nhau. Trong phim, Trường Giang vào vai Đông, một chàng trai có cuộc sống nhiều trắc trở. Sau khi bị bạn gái Quyên, do Nhã Phương thủ vai, chia tay, Đông đau khổ tìm đến cái chết nhưng bất thành. Sau đó, anh bị ba hồn ma bám theo và phải giúp họ hoàn thành những tâm nguyện còn dang dở. Hành trình này khiến Đông dần nhận ra giá trị của cuộc sống và tìm cách cứu vãn tình cảm với Quyên. Ngay trong thời gian quay phim và quảng bá “49 Ngày”, Trường Giang và Nhã Phương liên tục vướng tin đồn “phim giả tình thật”. Khi ấy, nhiều ý kiến cho rằng những tương tác giữa hai người có thể là một phần trong hoạt động quảng bá phim. Tuy nhiên, những hình ảnh hậu trường được chia sẻ cho thấy Trường Giang thường dành sự quan tâm và chăm sóc cho bạn diễn.

Khởi đầu cho mối nhân duyên này là dự án phim điện ảnh 49 Ngày ra mắt vào năm 2015 Tại buổi họp báo ra mắt phim vào tháng 8/2015, cả hai công khai nắm tay trước sự chứng kiến của truyền thông. Hành động này càng khiến khán giả tin rằng mối quan hệ giữa họ không đơn thuần dừng lại ở tình bạn hay đồng nghiệp. Sau khi bộ phim hoàn thành, cặp đôi chính thức hẹn hò. Khoảng thời gian yêu nhau của Trường Giang và Nhã Phương kéo dài khoảng ba năm, đi kèm không ít sự chú ý từ công chúng và những tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm. Bước ngoặt xảy ra vào tháng 1/2018, khi Trường Giang bất ngờ cầu hôn Nhã Phương ngay trên sân khấu lễ trao giải Mai Vàng được truyền hình trực tiếp.

Màn cầu hôn khi đó tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhưng Nhã Phương sau đó đã đồng ý. Đến tháng 9/2018, hai người tổ chức đám cưới, chính thức trở thành vợ chồng. Sau hôn nhân, cả hai tiếp tục hoạt động nghệ thuật và xây dựng cuộc sống gia đình. Trường Giang và Nhã Phương cũng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cho thấy sự gắn bó sau nhiều năm đồng hành. Giữa lúc ông xã đang đối mặt với khủng hoảng truyền thông, Nhã Phương lặng lẽ đăng tải một bức ảnh ôm chồng Thời gian gần đây, Trường Giang tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi một số đoạn clip và câu chuyện trong quá khứ được cư dân mạng chia sẻ lại. Những tranh luận trên mạng xã hội khiến nam nghệ sĩ nhận nhiều ý kiến trái chiều. Giữa thời điểm chồng nhận được sự chú ý từ dư luận, Nhã Phương đăng tải một bức ảnh ôm Trường Giang nhưng không kèm theo chú thích. Hành động giản dị này nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Không đưa ra lời giải thích hay bình luận về những tranh luận bên ngoài, nữ diễn viên chỉ thể hiện sự đồng hành với người bạn đời bằng một khoảnh khắc ngắn gọn. Từ lần đầu gặp nhau trên phim trường “49 Ngày” đến cuộc hôn nhân hiện tại, hành trình của Trường Giang và Nhã Phương đã kéo dài hơn một thập kỷ. Dù từng trải qua nhiều giai đoạn được công chúng chú ý, cả hai vẫn lựa chọn đồng hành và xây dựng cuộc sống gia đình theo cách riêng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-giang-va-nha-phuong-tu-phim-gia-tinh-that-en-cuoc-hon-nhan-sau-nhieu-thang-tram-768715.html