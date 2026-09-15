Nhan sắc Phạm Băng Băng tuổi 20 khiến dân tình ngỡ ngàng

Sao quốc tế 15/09/2026 12:30

Ngày 13/9, QQ đưa tin loạt ảnh thời đôi mươi của Phạm Băng Băng bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên Weibo, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Những khoảnh khắc nữ diễn viên khi mới 20 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trong trẻo, thanh tú và tràn đầy sức sống.

Ngày 13/9, QQ đưa tin loạt ảnh thời đôi mươi của Phạm Băng Băng bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên Weibo, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Những khoảnh khắc nữ diễn viên khi mới 20 tuổi khiến nhiều người ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trong trẻo, thanh tú và tràn đầy sức sống.

Theo QQ, những bức ảnh được chụp sau khi Phạm Băng Băng hoàn thành một ngày quay phim cổ trang tại phim trường Hoành Điếm. Khi ấy, nữ diễn viên mới bước sang tuổi 20 nhưng đã sở hữu đường nét gương mặt hài hòa, nổi bật. Không có vẻ sắc sảo hay quyền lực thường thấy ở Phạm Băng Băng của hiện tại, cô gái trẻ trong loạt ảnh mang nét đẹp tươi sáng, hồn nhiên và đậm chất thanh xuân.

Nhan sắc Phạm Băng Băng tuổi 20 khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 1Nhan sắc Phạm Băng Băng tuổi 20 khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 2Nhan sắc Phạm Băng Băng tuổi 20 khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 3

Đặc biệt, thần thái tự nhiên cùng những đường nét mềm mại khiến loạt ảnh cũ nhanh chóng nhận được nhiều lời khen. Một số khán giả cho rằng nhan sắc của Phạm Băng Băng thời điểm đó đã đủ nổi bật để trở thành tâm điểm giữa dàn mỹ nhân cùng thời.

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Phạm Băng Băng dần thay đổi phong cách. Từ hình ảnh cô gái trẻ từng gây chú ý với vai Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách, nữ diễn viên từng bước xây dựng hình tượng thời thượng, sắc sảo và sang trọng. Cô đặc biệt nổi tiếng với những màn xuất hiện trên thảm đỏ mang phong thái quyền lực, giúp tên tuổi trở thành một biểu tượng thời trang của showbiz Hoa ngữ.

Chính sự thay đổi về phong cách khiến hình ảnh Phạm Băng Băng thời đôi mươi càng trở nên đáng chú ý. Những bức ảnh cũ được xem như minh chứng cho thấy nữ diễn viên vốn sở hữu nhan sắc nổi bật ngay từ những ngày đầu bước chân vào ngành giải trí.

Nhan sắc Phạm Băng Băng tuổi 20 khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 4

Ở tuổi ngoài 40, Phạm Băng Băng vẫn thường xuyên được nhắc đến trong các danh sách những mỹ nhân nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Cô từng được truyền thông vinh danh về nhan sắc và nhiều lần gây chú ý với diện mạo trên các sự kiện quốc tế.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nữ diễn viên từng gặp biến cố lớn vào năm 2018 khi cô vướng bê bối liên quan đến thuế. Sau vụ việc, Phạm Băng Băng rời xa thị trường giải trí Trung Quốc một thời gian và chuyển hướng phát triển hoạt động nghệ thuật, kinh doanh ở nhiều thị trường khác.

Dù trải qua nhiều thăng trầm, những hình ảnh tuổi 20 được chia sẻ lần này vẫn cho thấy sức hút đặc biệt của Phạm Băng Băng và lý do cô từng được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ.

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Từng được kỳ vọng trở thành bom tấn cổ trang đình đám của màn ảnh Hoa ngữ, Ba Thanh Truyện gây chú ý ngay từ khi công bố nhờ mức đầu tư lên tới hàng trăm triệu NDT và sự góp mặt của Phạm Băng Băng cùng Cao Vân Tường. Tuy nhiên, dự án càng được kỳ vọng bao nhiêu thì hành trình đến với khán giả lại trắc trở bấy nhiêu.

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