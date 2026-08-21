Những hình ảnh hiếm của Phạm Băng Băng chưa từng được lên sóng

Sao quốc tế 21/08/2026 14:34

Từng được kỳ vọng trở thành bom tấn cổ trang đình đám của màn ảnh Hoa ngữ, Ba Thanh Truyện gây chú ý ngay từ khi công bố nhờ mức đầu tư lên tới hàng trăm triệu NDT và sự góp mặt của Phạm Băng Băng cùng Cao Vân Tường. Tuy nhiên, dự án càng được kỳ vọng bao nhiêu thì hành trình đến với khán giả lại trắc trở bấy nhiêu.

Được Đường Đức Ảnh thị đầu tư với kinh phí thuộc hàng “khủng”, Ba Thanh Truyện từng được xem là dự án trọng điểm của truyền hình Trung Quốc. Phạm Băng Băng đảm nhận vai nữ chính đồng thời tham gia vào quá trình sản xuất. Sau thành công của Võ Mị Nương Truyền Kỳ, sự xuất hiện của nữ diễn viên càng khiến tác phẩm được kỳ vọng tạo nên một cơn sốt mới.

Thế nhưng, trước khi lên sóng, bộ phim đã vướng tranh cãi liên quan đến những chi tiết bị cho là thiếu chính xác về lịch sử. Đáng chú ý hơn, năm 2018, Cao Vân Tường bất ngờ vướng một vụ án tại Australia. Biến cố này khiến kế hoạch phát hành Ba Thanh Truyện bị đình trệ và ê-kíp phải tìm cách xử lý phần diễn của nam chính.

Những hình ảnh hiếm của Phạm Băng Băng chưa từng được lên sóng - Ảnh 1Những hình ảnh hiếm của Phạm Băng Băng chưa từng được lên sóng - Ảnh 2

Khi đó, Lý Thần – bạn trai của Phạm Băng Băng – được mời quay bổ sung một số phân cảnh nhằm thay thế phần xuất hiện của Cao Vân Tường. Việc quay lại được cho là khiến ê-kíp phải chi thêm khoảng 60 triệu NDT, tương đương hơn 230 tỷ đồng. Tưởng rằng đây sẽ là giải pháp giúp dự án “hồi sinh”, nhưng Ba Thanh Truyện tiếp tục gặp biến cố lớn.

Không lâu sau, Phạm Băng Băng vướng bê bối liên quan đến vấn đề thuế và phải tạm dừng hoạt động trong một thời gian. Nữ chính gặp sự cố khiến kế hoạch đưa bộ phim lên sóng một lần nữa rơi vào bế tắc.

Từ một dự án có tổng mức đầu tư được cho là khoảng 560 triệu NDT, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng, Ba Thanh Truyện cuối cùng trở thành một trong những bom tấn “nằm kho” đáng tiếc của màn ảnh Hoa ngữ.

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Sự đình trệ của bộ phim cũng gây ảnh hưởng lớn đến nhà đầu tư. Các thỏa thuận phát sóng từng được ký với một số đài truyền hình và nền tảng lớn không thể triển khai như dự kiến. Dự án vì thế trở thành bài học về rủi ro khi một tác phẩm có kinh phí khổng lồ phụ thuộc nhiều vào sức hút và tình trạng hoạt động của các ngôi sao.

Đến nay, những hình ảnh Phạm Băng Băng trong Ba Thanh Truyện vẫn khiến người hâm mộ tò mò. Từng được kỳ vọng là tác phẩm giúp nữ diễn viên tiếp tục khẳng định vị thế, bộ phim cuối cùng lại chỉ còn tồn tại qua những hình ảnh hậu trường và các thông tin được chia sẻ trước đó. Với một dự án được đầu tư lớn như Ba Thanh Truyện, đây có lẽ là một trong những trường hợp đáng tiếc nhất của màn ảnh Hoa ngữ khi nhiều nỗ lực cứu vãn vẫn không thể đưa tác phẩm đến với công chúng.

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