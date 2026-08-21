Liên Bỉnh Phát lên tiếng giữa ồn ào Trấn Thành bị chỉ trích 'xấu tính'

Trong tập 4, khi Liên Bỉnh Phát liên tục giành chiến thắng và hào hứng “gáy” trước Trấn Thành, nam MC chỉ đáp lại bằng một tiếng “Ờ” và cho biết muốn đàn em “quê”. Sau đó, Trấn Thành tiếp tục trêu: “Nhà quê thấy sợ, Sam thấy mắc cỡ giúp đồng đội không. Nhà quê quá, lâu lâu thắng có chút xíu mà mừng quýnh lên”.

Những màn tương tác giữa Trấn Thành và Liên Bỉnh Phát trên sóng Running Man Vietnam thời gian gần đây gây chú ý khi nam MC liên tục “dập miếng” đàn em. Một số khoảnh khắc khiến Liên Bỉnh Phát bị nhận xét có phần sượng trân khi đang cố tạo mảng miếng, từ đó kéo theo nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Trước tranh luận, Trấn Thành lên tiếng giải thích. Nam MC cho biết những màn “cà khịa”, chọc ghẹo giữa các thành viên xuất phát từ mối quan hệ thân thiết. Anh khẳng định Liên Bỉnh Phát không phải người duy nhất từng bị mình trêu trên chương trình, đồng thời cho rằng khán giả chỉ nhìn thấy một phần nhỏ trong quá trình ghi hình.

Biểu cảm của Liên Bỉnh Phát trong những khoảnh khắc này khiến một bộ phận khán giả cho rằng anh khá ngượng ngùng. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bênh vực nam diễn viên, đồng thời cho rằng Trấn Thành đã “dập miếng” hơi quá tay. Tuy nhiên, cũng có khán giả nhận định đây đơn thuần là cách các thành viên thân thiết trêu chọc nhau khi tham gia chương trình thực tế.

Trấn Thành cũng nhấn mạnh nếu Liên Bỉnh Phát thực sự cảm thấy buồn hoặc tổn thương bởi những lời nói của anh, nam MC sẵn sàng quay clip công khai xin lỗi đàn em. Anh cho biết bản thân tham gia chương trình vì yêu thích không khí thoải mái, được vui đùa cùng những người anh em trong “gia đình R”.

Đến mới đây, Liên Bỉnh Phát chính thức lên tiếng về ồn ào. Đáng chú ý, thay vì trách đàn anh, nam diễn viên chủ động nhận phần thiếu sót về mình. Anh cho biết bản thân cũng thường xuyên trêu Trấn Thành và có thể cách “quăng miếng” của mình đôi lúc chưa đủ duyên nên bị đàn anh “dập” lại.

“Có nhiều bình luận nói anh Hai Thành ‘ăn hiếp’ Năm Phát. Thật ra Phát cũng là đứa hay đi ghẹo Hai, hoặc có khi cách quăng miếng của Phát chưa đủ duyên nên hay bị ảnh dập. Qua chuyện này, Phát cũng tự nhìn lại cách mình tương tác với anh Hai và các anh em khác để khán giả có được những giây phút giải trí vui vẻ hơn”, Liên Bỉnh Phát chia sẻ.

Liên Bỉnh Phát khẳng định mối quan hệ các thành viên trong ekip rất thân thiết

Nam diễn viên đồng thời khẳng định những gì diễn ra trên sóng không phản ánh toàn bộ mối quan hệ phía sau máy quay. Theo anh, khi tham gia trò chơi, các thành viên đều hết mình và đảm nhận những “vai diễn” riêng để tạo ra tình huống thú vị. Khi máy quay tắt, họ vẫn là những người anh em thân thiết, quan tâm và chăm sóc nhau.

Liên Bỉnh Phát còn tiết lộ trong đợt ghi hình vừa qua, cả nhóm được Trấn Thành mua cơm gà cho ăn. Chi tiết này phần nào cho thấy mối quan hệ giữa các thành viên không căng thẳng như những gì một số khán giả suy đoán.

Cuối cùng, Liên Bỉnh Phát mong khán giả tiếp tục yêu thương và ủng hộ tất cả thành viên chương trình, thay vì bênh vực một người rồi công kích người khác. Anh nhắn nhủ: “Đừng vì thương một người mà làm tổn thương một người khác nha”.

Sau những chia sẻ từ cả Trấn Thành và Liên Bỉnh Phát, ồn ào phần nào có thêm góc nhìn từ người trong cuộc. Với một chương trình thực tế đề cao tính cạnh tranh, hài hước và tương tác giữa các thành viên, những màn trêu chọc, “dập miếng” vốn là một phần của cuộc chơi. Vì vậy, câu chuyện cũng cho thấy khán giả có thể cần nhìn nhận các tình huống trên sóng trong tổng thể mối quan hệ giữa những người tham gia, thay vì vội vàng quy kết tính cách hay tình cảm của họ.