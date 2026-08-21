3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay sau ngày 21/8/2026

Tâm linh - Tử vi 21/08/2026 09:30

3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay.

Tuổi Sửu

Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ có điểm sáng rực. Cơ hội tăng cao nguồn thu nhập là rất lớn đối với con giáp này, nhất là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Người tuổi này nên tranh thủ thời gian để mở rộng và duy trì các mối quan hệ xã giao. Việc chi tiền cho những mối quan hệ ấy sẽ rất có ích cho con đường phát triển sự nghiệp của bản mệnh. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ nhận được nhiều niềm vui mới. Vượt qua bao sóng gió, giờ đây các cặp đôi dần thấu hiểu và bao dung nhau nhiều hơn. Tuy rằng tương lai không thể đoán trước nên hãy sống hết mình với khoảnh khắc hiện tại. 

3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay sau ngày 21/8/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra hanh thông, tốt đẹp. Nguồn thu nhập ổn định chủ yếu từ công việc chính nên hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để có thể được cấp trên xét duyệt tăng lương trong thời gian tới. Người tuổi này biết cách cân bằng và điều phối được cảm xúc của bản thân cho nên vận may trong công việc cũng theo đó mà tăng lên. 

Chuyện tình cảm nhận nhiều niềm vui. Đôi lứa yêu nhau cảm thấy may mắn vì đã tìm được một người đồng điệu với mình từ trong suy nghĩ lẫn cuộc sống. Vì thế, bạn hãy cứ trân trọng và tận tưởng phút giây hiện tại mà tình yêu mang tới.

3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay sau ngày 21/8/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp người tuổi Dậu sẽ có dấu hiệu khởi sắc và diễn ra suôn sẻ. Tài chính không còn là vấn đề lo lắng của con giáp này do có được nguồn thu nhập tốt từ công việc chính, có thể an tâm sống thoải mái. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm ổn định. Đôi lứa yêu nhau có thể ở bên cạnh nhau nhiều hơn, đồng thời hãy dành cho nhau khoảng không gian riêng tư, chấp nhận và tôn trọng quyền cá nhân của đối phương. 

3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay sau ngày 21/8/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài 'lũ lượt kéo về' đầy nhà đầy cửa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài 'lũ lượt kéo về' đầy nhà đầy cửa

3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài 'lũ lượt kéo về' đầy nhà đầy cửa.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 1 giờ 53 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 2 giờ 53 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 3 giờ 53 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 4 giờ 53 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp