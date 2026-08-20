Ảnh không chỉnh sửa hé lộ nhan sắc thật của Lưu Diệc Phi ở tuổi 38

Sao quốc tế 20/08/2026 12:05

Ở tuổi 38, nữ diễn viên Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với vẻ đẹp trưởng thành, vóc dáng đầy đặn nhưng cân đối, gương mặt phúc hậu và đường nét mềm mại. Diện mạo hiện tại có nhiều khác biệt so với hình ảnh thanh thoát của cô thời trẻ.

Mới đây, Lưu Diệc Phi xuất hiện tại một sự kiện offline ở Thành Đô giữa trời mưa. Những hình ảnh do người qua đường ghi lại bằng máy ảnh và điện thoại, không qua filter hay chỉnh sửa cầu kỳ, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong nhiều năm, Lưu Diệc Phi được khán giả nhớ đến với danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” qua những vai diễn như Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp hay Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Khi ấy, cô sở hữu vóc dáng mảnh mai, gương mặt trong trẻo và khí chất có phần lạnh lùng, trở thành hình mẫu nhan sắc khó quên của màn ảnh Hoa ngữ.

Ảnh không chỉnh sửa hé lộ nhan sắc thật của Lưu Diệc Phi ở tuổi 38 - Ảnh 1

Thế nhưng, những hình ảnh không qua chỉnh sửa mới đây lại cho thấy một Lưu Diệc Phi tự nhiên và gần gũi hơn. Cô thoải mái giao tiếp với người hâm mộ, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo trong một số khoảnh khắc. Với nhiều người, sự điềm tĩnh và tự tin ấy đáng chú ý hơn một diện mạo hoàn hảo nhờ filter.

Sau khi ảnh mới được chia sẻ, một số hình ảnh áo tắm từ thời trẻ của nữ diễn viên cũng được cư dân mạng đào lại. Những bức ảnh này cho thấy Lưu Diệc Phi vốn không sở hữu hình thể hoàn toàn theo chuẩn “mình hạc xương mai”. Cơ thể cô có những đường nét tự nhiên, tạo cảm giác khỏe khoắn và đầy sức sống.

Đặt ảnh cũ bên cạnh hình ảnh hiện tại, sự thay đổi theo thời gian là điều dễ nhận thấy. Tuy nhiên, đây cũng là quá trình bình thường của cơ thể khi con người bước qua các giai đoạn khác nhau của cuộc đời.

Ảnh không chỉnh sửa hé lộ nhan sắc thật của Lưu Diệc Phi ở tuổi 38 - Ảnh 2

Câu chuyện về vóc dáng của Lưu Diệc Phi vì thế cũng gợi nhắc về tiêu chuẩn sắc đẹp trong showbiz. Khi hình mẫu phụ nữ mảnh mai, trẻ trung từng được xem là chuẩn mực, bất kỳ thay đổi nào của nghệ sĩ đều dễ trở thành đề tài bàn luận.

Ở tuổi 38, vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi có lẽ không còn nằm ở sự trẻ trung tuyệt đối mà ở nét trưởng thành, mềm mại và tự nhiên. Sự thay đổi ấy không nhất thiết đồng nghĩa với “xuống sắc”, mà có thể đơn giản là dấu hiệu của một hành trình trưởng thành.

Lưu Diệc Phi diện đồ bình dân, mặt mộc vẫn khiến người đối diện khó rời mắt

Lưu Diệc Phi diện đồ bình dân, mặt mộc vẫn khiến người đối diện khó rời mắt

Lưu Diệc Phi xuất hiện tại Thành Đô với diện mạo giản dị, gần như không trang điểm cầu kỳ. Dù lựa chọn trang phục đời thường, nữ diễn viên vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý khi những hình ảnh của cô được người qua đường ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

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