Loại củ mọng nước, giòn mát giá rẻ nhưng có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 20/08/2026 05:00

Củ đậu là loại thực phẩm giải nhiệt vô cùng quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam. Với vị ngọt nhẹ, mọng nước và giòn mát, củ đậu không chỉ là món ăn vặt giải khát mọng nước mà còn chứa bảng thành phần dinh dưỡng đa dạng.

Củ đậu là gì?

Củ đậu là loài cây dây leo có nguồn gốc Trung Mỹ, ở Việt Nam còn được gọi bằng các tên khác như củ sắn, sắn nước... Chúng được trồng khá phổ biến ở châu Mỹ, Trung Quốc, Đông Nam Á và cả ở Việt Nam.Củ đậu là gì? Củ đậu là loài cây dây leo có nguồn gốc Trung Mỹ, ở Việt Nam còn được gọi bằng các tên khác như củ sắn, sắn nước... Chúng được trồng khá phổ biến ở châu Mỹ, Trung Quốc, Đông Nam Á và cả ở Việt Nam.

Loại củ mọng nước, giòn mát giá rẻ nhưng có nhiều công dụng bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Củ đậu có hoa màu tím nhạt, cây có thể cao từ 4-5m, phần rễ phát triển to hình thành củ có vỏ màu vàng nhạt, mỏng còn ruột màu trắng kem. Củ đậu có vị ngọt nhẹ, có thể ăn sống trực tiếp hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như nón xào, nấu canh, món hầm, nộm hoặc súp...

Trái ngược với phần củ thơm ngon bổ dưỡng thì phần lá và hạt của củ đậu rất độc và thường được tận dụng làm nguyên liệu điều chế thuốc diệt côn trùng, diệt rệp... nên người sử dụng cần rất cẩn thận. 

Công dụng của củ đậu 

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng: Củ đậu là thực phẩm lý tưởng cho người đang trong chế độ ăn kiêng hoặc giảm cân. Với hàm lượng nước cao và lượng calo cực thấp, củ đậu giúp bạn cảm thấy no nhanh mà không sợ nạp quá nhiều năng lượng. Bên cạnh đó, chất xơ dồi dào trong củ đậu làm chậm quá trình rỗng dạ dày, giảm cảm giác thèm ăn vặt hiệu quả.

Cải thiện hệ tiêu hóa, chống táo bón: Củ đậu chứa lượng lớn chất xơ hòa tan cùng prebiotic inulin. Inulin đóng vai trò là thức ăn nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh, kích thích nhu động ruột và làm tăng khối lượng phân. Nhờ đó, ăn củ đậu giúp làm dịu các tình trạng rối loạn tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và trĩ.

Loại củ mọng nước, giòn mát giá rẻ nhưng có nhiều công dụng bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Các dưỡng chất trong củ đậu như chất xơ, vitamin C, kali và magie đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ tim mạch. Chất xơ & Inulin giúp ngăn chặn sự hấp thu quá nhiều cholesterol xấu (LDL) tại ruột. Kali giúp thư giãn mạch máu, điều hòa huyết áp và giảm tải áp lực cho tim. Vitamin C giúp ngăn ngừa các phản ứng viêm và bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do.

Ổn định đường huyết, ngăn ngừa tiểu đường: Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, củ đậu có chỉ số đường huyết (GI) rất thấp. Chất xơ và chất ngọt dạng inulin không chuyển hóa thành đường đơn ngay lập tức, nhờ đó không làm gia tăng lượng đường trong máu đột ngột sau khi ăn. Việc sử dụng củ đậu giúp tăng độ nhạy insulin, hỗ trợ người bệnh tiểu đường kiểm soát tốt chỉ số đường huyết.

Những ảnh hưởng khi ăn củ đậu không đúng cách

Không ăn củ đậu thay cơm để giảm cân: Mặc dù củ đậu rất giàu chất xơ và vitamin nhưng chúng không cung cấp đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần hàng ngày. Do đó, hãy dừng ngay ý định chỉ ăn củ đậu để giảm cân. Nếu không, cơ thể bạn sẽ ngày càng uể oải, mệt mỏi, sức khỏe để học tập và làm việc cũng không được đảm bảo.

Loại củ mọng nước, giòn mát giá rẻ nhưng có nhiều công dụng bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá nhiều củ đậu gây hại cho dạ dày: Hàm lượng nước trong củ đậu khá cao. Do đó, ăn một lượng lớn đến mức no căng sẽ khiến dạ dày căng phồng, giãn rộng và tiết ra nhiều dịch dạ dày hơn, làm tăng cảm giác thèm ăn. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn củ đậu không tốt cho người bị đau dạ dày và việc tiêu thụ củ đậu có thể khiến cơ thể suy yếu hơn nếu ăn củ đậu thay cho bữa cơm hàng ngày.

Không ăn hạt và lá của củ đậu: Trên thực tế, lá và hạt của củ đậu có thể được dùng làm thuốc bôi ngoài da để điều trị ghẻ, nhưng bạn tuyệt đối không được ăn chúng. Lá và hạt củ đậu chứa tephrosin và rotenone. Cả hai chất này khi ăn vào đều có thể gây ngộ độc, đau bụng, co giật, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, suy hô hấp.

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