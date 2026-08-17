Củ nghệ không chỉ là gia vị quen thuộc trong bếp Việt mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 17/08/2026 11:31

Nghệ không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn là vị thuốc có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Khám phá ngay những công dụng này trong bài viết dưới đây.

Nghệ là cây thân thảo lâu năm, có củ dưới mặt đất, màu vàng và được dùng làm gia vị. Nghệ được dùng dưới nhiều dạng như viên nang, trà, bột, chiết xuất và bột nghệ là thành phần chính của bột cà ri. Curcumin là hoạt chất chính trong nghệ, có tác dụng hỗ trợ điều trị viêm và đau mãn tính.

Củ nghệ không chỉ là gia vị quen thuộc trong bếp Việt mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của củ nghệ 

Củ nghệ giúp giảm đau

Củ nghệ có đặc tính chống viêm và hợp chất curcumin có thể giúp giảm đau, đặc biệt là đau khớp và đau nhức cơ. Nghệ giúp giảm bớt sự khó chịu liên quan đến viêm khớp và thoái hóa khớp bằng cách giảm viêm trong cơ thể.

Tăng cường chức năng gan

Một lợi ích khác của củ nghệ là tác động tích cực đến chức năng gan. Curcumin đã được chứng minh là có thể tăng cường chức năng gan bằng cách tăng sản xuất mật, giúp phân hủy chất béo và loại bỏ độc tố. Tác dụng chống oxy hóa của nghệ có thể bảo vệ cơ thể khỏi bị tổn thương do độc tố.

Củ nghệ không chỉ là gia vị quen thuộc trong bếp Việt mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

"Khắc tinh" của bệnh viêm khớp

Nghệ từ lâu đã được biết đến với khả năng kháng viêm mạnh mẽ, đặc biệt là nhờ hoạt chất curcumin. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng curcumin có thể ức chế các phân tử gây viêm trong cơ thể, giúp giảm đau và cải thiện chức năng khớp ở những người bị viêm khớp, thậm chí hiệu quả tương đương một số loại thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs).

Chiến binh" chống ung thư

Nghệ còn được xem là một "chiến binh" tiềm năng trong cuộc chiến chống ung thư. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng curcumin có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều loại tế bào ung thư khác nhau, bao gồm ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư phổi.

Hỗ trợ chức năng não bộ

Curcumin có thể giúp cải thiện chức năng não bộ bằng cách tăng cường lưu lượng máu đến não, kích thích sự phát triển của các tế bào thần kinh mới và bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương. Một số nghiên cứu cho thấy rằng curcumin có thể giúp cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. 

Củ nghệ không chỉ là gia vị quen thuộc trong bếp Việt mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng

Không nên sử dụng nghệ với liều lượng quá nhiều, có thể sẽ gây ra tác dụng phụ và vàng da, tiêu chảy, buồn nôn...

Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị trước khi áp dụng bất kì loại thuốc nào.

Không nên sử dụng nghệ khi gặp các vấn đề về túi mật.

Có thể kết hợp nghệ với mật ong để phát huy tối đa tác dụng điều trị bệnh.

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