Từ ngày 18 đến ngày 28/8/2026, 3 con giáp chuyển vận GIÀU TO, tiền chảy về ầm ầm, danh vận song toàn, mang mệnh Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 17/08/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào chuyển vận GIÀU TO, tiền chảy về ầm ầm, danh vận song toàn, mang mệnh Phú Quý từ ngày 18 đến ngày 28/8/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Sửu

Từ ngày 18 đến ngày 28/8/2026, Tam Hợp ghé thăm mang lại niềm vui liên quan chuyện tình cảm của người tuổi Sửu hoặc một cuộc hội ngộ với người thân ở xa cũng là cơ hội để gia đình quây quần vui vẻ trong ngày hôm nay. Một số người độc thân có thể có một cuộc hẹn ý nghĩa mang lại hy vọng mới.

Từ ngày 18 đến ngày 28/8/2026, 3 con giáp chuyển vận GIÀU TO, tiền chảy về ầm ầm, danh vận song toàn, mang mệnh Phú Quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan tương trợ cho công việc của con giáp tuổi Sửu được thuận buồm xuôi gió, khó khăn trước đây bản mệnh từng tưởng là rất khó thì nay cũng đã tìm ra phương cách để tháo gỡ. Ngũ hành tương sinh cho thấy tín hiệu vui liên quan tới sức khỏe của bản mệnh. Nhất là những ai vừa trải qua cuộc phẫu thuật hay chữa trị thì đã có kết quả khả quan hơn trước rất nhiều.

Con giáp tuổi Thìn 

Từ ngày 18 đến ngày 28/8/2026, tuổi Thìn có một ngày làm việc gì cũng thuận lợi. Nhờ có sự tin tưởng, giúp đỡ của mọi người xung quanh, bản mệnh lại càng cảm thấy tự tin hơn nữa, dù có đứng trước khó khăn, thách thức.

Từ ngày 18 đến ngày 28/8/2026, 3 con giáp chuyển vận GIÀU TO, tiền chảy về ầm ầm, danh vận song toàn, mang mệnh Phú Quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, con giáp này vẫn cần cởi mở hơn nữa với mọi người, bởi dường như bản mệnh đang tự khép mình, không muốn chia sẻ suy nghĩ với bất cứ ai. Tuổi Thìn hãy nhớ việc trao đổi ý kiến có thể giúp bản mệnh nhanh chóng nhận ra thiếu sót của bản thân để định hướng cho tương lai.

Con giáp tuổi Tý

Từ ngày 18 đến ngày 28/8/2026, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý hoàn thành tốt các công việc được giao. Thậm chí, bạn còn tìm được hướng đi mới cho tập thể, giúp mọi người thoát khỏi tình trạng bế tắc trong suốt thời gian qua. 

Từ ngày 18 đến ngày 28/8/2026, 3 con giáp chuyển vận GIÀU TO, tiền chảy về ầm ầm, danh vận song toàn, mang mệnh Phú Quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời gian thích hợp để bản mệnh mở rộng các mối quan hệ xã giao, cho dù bạn làm ở lĩnh vực gì đi nữa. Khi có mối quan hệ rộng rãi, bạn làm gì cũng thuận lợi do được người khác giúp đỡ, chuyện kiếm tiền hay thăng chức cũng trở nên đơn giản hơn nhiều.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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