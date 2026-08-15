Lưu Diệc Phi đối mặt tranh cãi về gia thế sau nhiều năm hoạt động showbiz

Sao quốc tế 15/08/2026 17:51

Lưu Diệc Phi là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, được biết đến qua vai Vương Ngữ Yên trong 'Thiên long bát bộ', Triệu Linh Nhi trong 'Tiên kiếm kỳ hiệp' và Tiểu Long Nữ trong 'Thần điêu hiệp lữ'. Sau hơn 20 năm hoạt động, cô vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Lưu Diệc Phi là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Từ Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ, Triệu Linh Nhi của Tiên kiếm kỳ hiệp đến Tiểu Long Nữ trong Thần điêu hiệp lữ, cô từng ghi dấu với nhiều hình tượng kinh điển. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút đáng kể dù thời gian gần đây hạn chế đóng phim.

Bên cạnh sự nghiệp, xuất thân và quá trình trưởng thành của Lưu Diệc Phi cũng nhiều lần trở thành chủ đề được công chúng quan tâm. Gần đây, một số câu chuyện cũ tiếp tục được đào lại trên mạng xã hội, kéo theo nhiều tranh luận xoay quanh gia thế của nữ diễn viên.

Khi Lưu Diệc Phi mới bước chân vào showbiz, cô từng được truyền thông giới thiệu với hình ảnh có nền tảng gia đình khá tốt. Một số thông tin khi đó mô tả cha cô là An Thiếu Khang, một giảng viên đại học, trong khi mẹ là Lưu Hiểu Lợi, người từng hoạt động trong lĩnh vực múa.

Lưu Diệc Phi đối mặt tranh cãi về gia thế sau nhiều năm hoạt động showbiz - Ảnh 1

Tuy nhiên, theo những thông tin được chia sẻ về sau, một số mô tả về gia đình Lưu Diệc Phi bị cho là đã được tô điểm quá mức. Cha cô từng giảng dạy tại Đại học Vũ Hán và sau đó nghỉ hưu. Trong khi đó, mẹ nữ diễn viên có thời gian hoạt động nghệ thuật và từng tham gia biểu diễn múa.

Chính sự khác biệt giữa những thông tin từng được giới thiệu trong quá khứ và các dữ liệu được cư dân mạng tìm lại khiến câu chuyện gia thế của Lưu Diệc Phi nhiều lần trở thành đề tài tranh luận.

Không chỉ vậy, thời điểm bố mẹ nữ diễn viên ly hôn cũng từng xuất hiện nhiều phiên bản khác nhau. Một số nguồn đề cập Lưu Diệc Phi còn rất nhỏ khi cha mẹ chia tay, trong khi những thông tin khác lại đưa ra các mốc tuổi không giống nhau. Những điểm chưa thống nhất này khiến câu chuyện về quá trình trưởng thành của cô càng nhận được sự chú ý.

Quá trình học tập của Lưu Diệc Phi cũng từng xuất hiện nhiều tranh luận trên mạng, đặc biệt liên quan đến việc cô theo học Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Tuy nhiên, đây phần lớn là những câu chuyện đã tồn tại trong thời gian dài và cần được phân biệt rõ giữa thông tin đã được xác nhận với những nội dung chỉ xuất phát từ đồn đoán trên mạng xã hội.

Lưu Diệc Phi đối mặt tranh cãi về gia thế sau nhiều năm hoạt động showbiz - Ảnh 2

Đáng chú ý, dù những câu chuyện này không phải thông tin mới, chúng vẫn có khả năng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng mỗi khi được nhắc lại. Điều đó phần nào cho thấy mức độ quan tâm của công chúng dành cho Lưu Diệc Phi vẫn rất lớn.

Trong khoảng 3 năm gần đây, nữ diễn viên gần như không xuất hiện trong một dự án phim mới. Thế nhưng, sức hút của cô không vì thế mà biến mất. Những vai diễn cũ vẫn thường xuyên được nhắc đến, trong khi đời tư, ngoại hình hay các câu chuyện liên quan đến quá khứ của cô tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, Lưu Diệc Phi dường như đã bước vào giai đoạn mà mỗi thông tin liên quan đến cô đều dễ dàng tạo ra thảo luận. Tuy nhiên, giữa những tranh luận về xuất thân, điều quan trọng vẫn là phân biệt thông tin có căn cứ với những đồn đoán được lan truyền trên mạng.

Điều gì giúp Lưu Diệc Phi luôn được khán giả đại chúng ủng hộ?

Điều gì giúp Lưu Diệc Phi luôn được khán giả đại chúng ủng hộ?

Cuộc tranh luận giữa cộng đồng người hâm mộ Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi gần đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, sau khi hai nữ diễn viên cùng có ấn phẩm tạp chí phát hành trong một thời điểm. Đáng chú ý, bên cạnh fan của hai bên, nhiều khán giả không thuộc fandom cũng lên tiếng ủng hộ Lưu Diệc Phi.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Điều gì giúp Lưu Diệc Phi luôn được khán giả đại chúng ủng hộ?

Điều gì giúp Lưu Diệc Phi luôn được khán giả đại chúng ủng hộ?

Loạt ảnh hơn 20 năm trước của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh khiến mạng xã hội xôn xao

Loạt ảnh hơn 20 năm trước của Lưu Diệc Phi và Huỳnh Hiểu Minh khiến mạng xã hội xôn xao

Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

Ảnh mặt mộc của Lưu Diệc Phi bùng nổ mạng xã hội, thu hút 2 triệu lượt bàn luận

Ảnh mặt mộc của Lưu Diệc Phi bùng nổ mạng xã hội, thu hút 2 triệu lượt bàn luận

Không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, nhiều sao hạng A cũng tạm ngừng đóng phim vì điều này

Không chỉ Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, nhiều sao hạng A cũng tạm ngừng đóng phim vì điều này

Lưu Diệc Phi khiến fan xúc động khi có cử chỉ đặc biệt sau 20 năm ủng hộ

Lưu Diệc Phi khiến fan xúc động khi có cử chỉ đặc biệt sau 20 năm ủng hộ

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 2 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 3 giờ 28 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 4 giờ 28 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 5 giờ 28 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 6 giờ 28 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'