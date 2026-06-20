Lưu Diệc Phi khiến fan xúc động khi có cử chỉ đặc biệt sau 20 năm ủng hộ

Ngay sau đó, cô nhận ra một người hâm mộ đứng khuất phía rìa khu vực và chủ động bước tới. Không ngần ngại giữa dòng người chen chúc, nữ diễn viên mỉm cười, đưa tay bắt tay và dành lời chào thân thiện cho fan nam này. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng ấm áp nhanh chóng được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi sự kiện khép lại, khu vực bên ngoài trở nên hỗn loạn với đông đảo phóng viên và người qua đường, trong khi lực lượng an ninh liên tục hướng dẫn các nghệ sĩ di chuyển nhanh chóng. Giữa khung cảnh vội vã đó, Lưu Diệc Phi bất ngờ chậm lại, ánh mắt hướng về phía đám đông như đang tìm kiếm ai đó quen thuộc.

Được biết, đây là người hâm mộ đã theo dõi và ủng hộ Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm, từ thời cô còn tham gia bộ phim Kim phấn thế gia cho đến hiện tại. Sự gắn bó lâu dài khiến khoảnh khắc gặp gỡ trở nên đặc biệt và giàu cảm xúc hơn.

Người hâm mộ sau đó chia sẻ rằng anh vẫn chưa tin đây là sự thật: “Đến bây giờ tôi vẫn có cảm giác như đang mơ”. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều ý kiến cho rằng đây là minh chứng cho sự trân trọng mà Lưu Diệc Phi dành cho khán giả trung thành.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu nữ diễn viên có những tương tác đáng chú ý với người hâm mộ. Trước đó, vào tháng 11/2025, cô từng nhận ra chính fan nam này tại một sự kiện và chủ động bắt tay, thậm chí hỏi tên để ghi nhớ.

Ngoài ra, trong nhiều hoạt động khác, Lưu Diệc Phi cũng nhiều lần ghi điểm bởi cách ứng xử gần gũi: từ việc ký tặng sau khi kết thúc lịch trình lúc rạng sáng, tặng hoa cho fan ngay trên sân khấu, cho đến những khoảnh khắc hài hước khi giao lưu trực tiếp với khán giả.

Dù là ngôi sao hàng đầu, Lưu Diệc Phi vẫn giữ phong cách giao tiếp nhẹ nhàng, điềm đạm và tôn trọng người hâm mộ. Chính sự nhất quán này khiến mỗi lần xuất hiện của cô đều tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Nhiều khán giả nhận xét rằng sức ảnh hưởng của Lưu Diệc Phi không chỉ đến từ danh tiếng, mà còn từ cách cô ghi nhớ và trân trọng những con người đã đồng hành cùng mình trong suốt hành trình làm nghề.