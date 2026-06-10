Người phụ nữ được cho là sở hữu nhan sắc nổi bật hơn cả Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 10/06/2026 15:29

Gần đây, một nhà sản xuất có tên tuổi ở giải trí Hoa ngữ, đã đăng video trên mạng xã hội, chia sẻ nhiều câu chuyện về Lưu Diệc Phi và mẹ ruột của nữ diễn viên.

Nhà sản xuất nổi tiếng Trần Lam mới đây đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ nhiều câu chuyện về Lưu Diệc Phi và mẹ ruột của nữ diễn viên trong một video đăng tải trên mạng xã hội. Những tiết lộ của bà nhanh chóng trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.

Theo Trần Lam, bà quen biết Lưu Diệc Phi từ khi nữ diễn viên mới 14 tuổi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, "thần tiên tỷ tỷ" đã gây ấn tượng bởi ngoại hình nổi bật, phong thái điềm tĩnh cùng cách ứng xử lễ phép và tự tin. Trần Lam cho rằng Lưu Diệc Phi là hình mẫu tiêu biểu của một cô gái được giáo dục bài bản từ nhỏ. Nữ diễn viên được học nhiều bộ môn nghệ thuật như ca hát, khiêu vũ, piano và cưỡi ngựa, từ đó hình thành khí chất thanh lịch cùng nền tảng văn hóa tốt.

Người phụ nữ được cho là sở hữu nhan sắc nổi bật hơn cả Lưu Diệc Phi - Ảnh 1Người phụ nữ được cho là sở hữu nhan sắc nổi bật hơn cả Lưu Diệc Phi - Ảnh 2

Không chỉ đánh giá cao ngoại hình và tài năng, Trần Lam còn dành nhiều lời khen cho thái độ làm việc của Lưu Diệc Phi. Theo bà, nữ diễn viên luôn giữ tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ và cư xử hòa nhã với ê-kíp. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lưu Diệc Phi vẫn duy trì được hình ảnh tích cực và hiếm khi vướng vào những tranh cãi liên quan đến thái độ làm việc.

Bên cạnh đó, mẹ ruột của nữ diễn viên là bà Lưu Hiểu Lợi cũng được Trần Lam nhắc đến với sự ngưỡng mộ. Bà cho biết mẹ của Lưu Diệc Phi sở hữu nhan sắc nổi bật, từng được nhiều người nhận xét không hề thua kém, thậm chí còn đẹp hơn con gái khi còn trẻ. Dù có nhiều người theo đuổi sau khi ly hôn, bà Lưu Hiểu Lợi không tái hôn mà dành trọn thời gian chăm sóc và đồng hành cùng con gái.

Người phụ nữ được cho là sở hữu nhan sắc nổi bật hơn cả Lưu Diệc Phi - Ảnh 3

Theo Trần Lam, sự tận tâm của người mẹ là một trong những yếu tố quan trọng giúp Lưu Diệc Phi trưởng thành với tính cách độc lập, tự tin nhưng vẫn giữ được sự nền nã và khiêm tốn. Chính sự giáo dục và đồng hành bền bỉ từ gia đình đã góp phần tạo nên hình ảnh Lưu Diệc Phi như hiện tại.

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