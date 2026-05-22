Lưu Diệc Phi khoe khí chất sang trọng trong bộ ảnh mới ở tuổi U40

Sao quốc tế 22/05/2026 21:58

Xuất hiện trong bộ ảnh thời trang mới, Lưu Diệc Phi lựa chọn trang phục tông đen chủ đạo với thiết kế blazer cách điệu. Không cần những chi tiết cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ thần thái tự tin và phong cách thời trang tinh tế.

Xuất hiện trong bộ ảnh thời trang mới, Lưu Diệc Phi lựa chọn trang phục tông đen chủ đạo với thiết kế blazer cách điệu. Không cần những chi tiết cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ thần thái tự tin và phong cách thời trang tinh tế.

Điểm nhấn của bộ ảnh nằm ở biểu cảm cuốn hút cùng ánh mắt đầy nội lực của người đẹp sinh năm 1987. Mái tóc được vuốt gọn phía sau giúp tổng thể thêm phần hiện đại, đồng thời tôn lên các đường nét thanh tú trên gương mặt.

Lưu Diệc Phi khoe khí chất sang trọng trong bộ ảnh mới ở tuổi U40 - Ảnh 1Lưu Diệc Phi khoe khí chất sang trọng trong bộ ảnh mới ở tuổi U40 - Ảnh 2

Không ít khán giả nhận xét rằng Lưu Diệc Phi ngày càng cho thấy vẻ đẹp trưởng thành và bản lĩnh sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí. Dù theo đuổi phong cách quyền lực, nữ diễn viên vẫn giữ được nét mềm mại đặc trưng. Sự kết hợp giữa trang phục tối màu, cách trang điểm nhẹ nhàng và thần thái tự nhiên giúp bộ ảnh tạo cảm giác thanh lịch nhưng không kém phần cuốn hút.

Đây cũng là hình tượng được Lưu Diệc Phi duy trì trong nhiều lần xuất hiện gần đây, nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Những năm gần đây, Lưu Diệc Phi liên tục ghi dấu ấn với nhiều dự án truyền hình và điện ảnh được quan tâm. Thành công của các tác phẩm giúp nữ diễn viên củng cố vị thế hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ, đồng thời duy trì sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Lưu Diệc Phi khoe khí chất sang trọng trong bộ ảnh mới ở tuổi U40 - Ảnh 3Lưu Diệc Phi khoe khí chất sang trọng trong bộ ảnh mới ở tuổi U40 - Ảnh 4Lưu Diệc Phi khoe khí chất sang trọng trong bộ ảnh mới ở tuổi U40 - Ảnh 5

Mỗi lần xuất hiện của cô đều nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận nhờ nhan sắc nổi bật và phong cách riêng biệt. Bên cạnh những hoạt động thời trang, khán giả cũng dành sự quan tâm lớn đến kế hoạch nghệ thuật tiếp theo của nữ diễn viên. Hiện tại, Lưu Diệc Phi vẫn chưa công bố dự án phim mới sau những thành công gần đây.

Bất ngờ trước diện mạo của Lưu Diệc Phi từ thời thơ ấu

Bất ngờ trước diện mạo của Lưu Diệc Phi từ thời thơ ấu

Thời gian gần đây, một bức ảnh thời thơ ấu của Lưu Diệc Phi bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

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