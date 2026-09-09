Một người đàn ông đang chạy xe máy trên đường bất ngờ bị cây xà cừ đang được chặt hạ đổ xuống, đè trúng người và chết sau đó.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, UBND xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn trong lúc cưa cây xanh ven đường khiến một người tử vong.

Vụ việc xảy ra khoảng 8h20 sáng nay (9/9), trước số nhà 295, đường tỉnh lộ 511 (đường 4A), thuộc thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình. Thời điểm này, anh Nguyễn Quang Th. (SN 1983) đang cưa cây xà cừ thuê.

Khi cây đang đổ, ông L.Đ.T. (SN 1958, trú tại thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình), điều khiển xe máy đi tới và bị phần ngọn cây đè trúng người.

Người dân địa phương nhanh chóng đưa ông T. đến trạm y tế xã cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Thời điểm xảy ra sự việc cưa cây đổ trúng người đi xe máy, khiến 1 người tử vong. Ảnh: Cắt từ clip camera an ninh của người dân ghi lại sự việc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận được tin báo, Công an xã Quảng Bình có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Thanh Hóa.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 2 đã đến hiện trường để khám nghiệm, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp y nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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