Lâm Đồng: Điện thoại phát nổ lúc sạc, thiếu niên 16 tuổi bị thương nặng

Đời sống 09/09/2026 10:25

Vừa sử dụng vừa cắm sạc, một thiếu niên bị điện thoại phát nổ gây bỏng, tổn thương nặng ở cả hai bàn tay và phải chuyển tuyến điều trị.

Theo thông tin báo Thanh Niên, tối 8.9, Trung tâm y tế khu vực Đắk Song (xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 16 tuổi bị đa chấn thương vùng bàn tay do điện thoại phát nổ.

Theo người nhà, khoảng 15 giờ cùng ngày, thiếu niên này đang vừa sử dụng điện thoại vừa cắm sạc thì thiết bị bất ngờ phát nổ. Vụ việc khiến nạn nhân bị thương ở cả hai bàn tay và nhiều vị trí trên cơ thể.

Lâm Đồng: Điện thoại phát nổ lúc sạc, thiếu niên 16 tuổi bị thương nặng - Ảnh 1
Bàn tay của nam thanh niên bị tổn thương do điện thoại phát nổ. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Dân trí, qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận tóc bệnh nhân bị cháy xém; vùng mặt, tay, chân có nhiều vết bỏng. Bàn tay phải bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các ngón, xương bàn, xương ngón. Các ngón tay và lòng bàn tay trái bị thương, chảy nhiều máu.

Do vết thương trên cơ thể bệnh nhân phức tạp, các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song chuyển người này lên tuyến trên để phẫu thuật, điều trị.

Cảnh báo nguy cơ khi vừa sạc vừa dùng điện thoại

Lãnh đạo Trung tâm y tế khu vực Đắk Song cảnh báo người dân không nên chủ quan khi vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại.

Việc vừa sạc vừa sử dụng điện thoại có thể làm thiết bị nóng lên, tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ, bỏng và gây thương tích, nhất là khi pin, bộ sạc hoặc dây cáp bị hư hỏng, kém chất lượng.

Người dân nên sử dụng bộ sạc phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng; đặt thiết bị ở nơi thông thoáng khi sạc, tránh xa vật dễ cháy và không tiếp tục sử dụng nếu điện thoại có dấu hiệu nóng bất thường, phồng pin hoặc hư hỏng.

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