Tây Ninh: Cháy xưởng gỗ do dùng pin sạc điện thoại dự phòng, lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng

Đời sống 25/12/2025 10:21

Vụ cháy xưởng gỗ ở xã Nhựt Tảo (Tây Ninh) vừa xảy ra tối 24/12. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ việc sử dụng pin sạc điện thoại dự phòng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, vào khoảng 18 giờ ngày 24/12, tại một cơ sở pallet (xưởng gỗ) nằm trên tuyến tỉnh lộ 832, thuộc địa bàn ấp 1+3 (xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh) đã xảy ra một vụ cháy, nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng.

Theo báo cáo ban đầu, cơ sở bị cháy do ông Nguyễn Hoàng Công Kh (43 tuổi, phường Bờ Lao, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ.

Tây Ninh: Cháy xưởng gỗ do dùng pin sạc điện thoại dự phòng, lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng - Ảnh 1
Hiện trường vu cháy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Nguyên nhân vụ cháy được xác định xuất phát từ cục sạc điện thoại dự phòng, sau đó lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng, hình thành đám cháy lớn tại khu vực xưởng gỗ.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngay khi phát hiện vụ việc, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhựt Tảo đã khẩn trương cử 18 người trong lực lượng dân quân tự vệ đến hiện trường để hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy phát triển nhanh và gặp nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên việc khống chế ban đầu không đạt hiệu quả.

Tây Ninh: Cháy xưởng gỗ do dùng pin sạc điện thoại dự phòng, lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng - Ảnh 2
Tổng giá trị thiệt hại được ước tính khoảng 70 triệu đồng. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Khoảng 25 phút sau, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy được điều động đến hiện trường với tổng cộng 4 xe chữa cháy tham gia xử lý. Sau thời gian tích cực phun nước và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang khu vực lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong xưởng đã bị lửa thiêu rụi và một số khung pallet gỗ. Tổng giá trị thiệt hại được ước tính khoảng 70 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an xã Nhựt Tảo tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

