Người đàn ông tử vong trước sân nhà, tiết lộ nguyên nhân sự việc

Đời sống 25/12/2025 12:27

Ngày 25/12, thông tin từ UBND xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến một người đàn ông tử vong trước sân nhà. Nạn nhân là ông N.V.P. (58 tuổi, ngụ ấp 5, xã Thủ Thừa).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 25/12, thông tin từ UBND xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến một người đàn ông tử vong trước sân nhà. Nạn nhân là ông N.V.P. (58 tuổi, ngụ ấp 5, xã Thủ Thừa).

Khoảng 17h ngày 24/12, người dân đi trên bờ kênh khu vực Cầu Voi 5 (xã Thủ Thừa) phát hiện ông P. nằm bất động trước sân nhà.

Kiểm tra, người dân phát hiện nạn nhân vướng vào dây điện từ xe nước mía, trên lưng còn mang theo bình xịt thuốc. Mọi người nhanh chóng ngắt điện, sơ cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Người đàn ông tử vong trước sân nhà, tiết lộ nguyên nhân sự việc - Ảnh 1
Khu vực nạn nhân bị điện giật tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, thời điểm xảy ra vụ việc, người thân của ông P. đi làm, trong nhà chỉ còn ông và một người cháu. Chiều cùng ngày, ông P. đi xịt thuốc, khi trở về nhà thì không may gặp nạn.

Công an xã Thủ Thừa đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định nạn nhân tử vong do điện giật. Gia đình không đề nghị khám nghiệm tử thi nên lực lượng chức năng lập biên bản bàn giao thi thể để lo hậu sự.

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Cơ quan chức năng tại TP Đà Nẵng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ một người nước ngoài chết tại khách sạn N.W.H. (TP Đà Nẵng).

Xem thêm
Từ khóa:   điện giật tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bị mỉa mai 'con không giống bố', vợ trẻ tung ra 'vũ khí bí mật' khiến mẹ chồng bỗng im bặt

Bị mỉa mai 'con không giống bố', vợ trẻ tung ra 'vũ khí bí mật' khiến mẹ chồng bỗng im bặt

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Ảnh cũ của Dương Mịch bất ngờ bị 'đào lại', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Ảnh cũ của Dương Mịch bất ngờ bị 'đào lại', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Sao quốc tế 45 phút trước
8 năm ròng rã chạy chữa hiếm muộn, chồng 'gục ngã' khi thấy thứ vợ giấu kín trong ngăn bàn phòng ngủ

8 năm ròng rã chạy chữa hiếm muộn, chồng 'gục ngã' khi thấy thứ vợ giấu kín trong ngăn bàn phòng ngủ

Tâm sự 51 phút trước
Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, vợ trẻ quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước chiếc ảnh thờ giống mình như đúc

Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, vợ trẻ quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước chiếc ảnh thờ giống mình như đúc

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Bắt nhanh kẻ trộm đeo khẩu trang nhờ camera AI đường phố ở TP.HCM

Bắt nhanh kẻ trộm đeo khẩu trang nhờ camera AI đường phố ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Đúng 17h30 chiều ngày mai, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Đúng 17h30 chiều ngày mai, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Mẹ chồng bắt quả tang rồi quy chụp ngoại tình, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật 'điếng người' phía sau

Mẹ chồng bắt quả tang rồi quy chụp ngoại tình, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật 'điếng người' phía sau

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đúng 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Đúng 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đọc một tin nhắn trước ngày cưới, tôi hủy hôn chớp nhoáng, lên đường tuần trăng mật cùng một người đặc biệt

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới, tôi hủy hôn chớp nhoáng, lên đường tuần trăng mật cùng một người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Đang đi đường thì gặp ăn xin, tôi thương tình cho đồng bạc lẻ nhưng lại ngạc nhiên khi người ấy ngẩng đầu

Đang đi đường thì gặp ăn xin, tôi thương tình cho đồng bạc lẻ nhưng lại ngạc nhiên khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bắt nhanh kẻ trộm đeo khẩu trang nhờ camera AI đường phố ở TP.HCM

Bắt nhanh kẻ trộm đeo khẩu trang nhờ camera AI đường phố ở TP.HCM

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

NÓNG: Chính thức nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày

NÓNG: Chính thức nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày

Danh tính người chồng đâm vợ trọng thương trên đường, sau đó trốn vào hang đá

Danh tính người chồng đâm vợ trọng thương trên đường, sau đó trốn vào hang đá

Phát hiện xe khách chở 112 kiện hàng chứa gần 1 tấn rắn hổ mang trên Quốc lộ 9

Phát hiện xe khách chở 112 kiện hàng chứa gần 1 tấn rắn hổ mang trên Quốc lộ 9

Tây Ninh: Cháy xưởng gỗ do dùng pin sạc điện thoại dự phòng, lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng

Tây Ninh: Cháy xưởng gỗ do dùng pin sạc điện thoại dự phòng, lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng