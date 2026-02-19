Ngỡ ngàng bom tấn 100 triệu USD của Ngô Kinh lép vế phòng vé

Sao quốc tế 19/02/2026 16:30

'Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc', có Ngô Kinh và Lý Liên Kiệt tham gia, doanh thu kém so với các đối thủ ở rạp.

Mới đây, bộ phim võ hiệp - hành động Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc do Ngô Kinh đầu tư và đóng chính, chính thức ra rạp từ mùng 1 Tết Nguyên đán 2026 tại Trung Quốc. Quy tụ dàn sao đình đám như Tạ Đình Phong, Lý Liên Kiệt, Huệ Anh Hồng, Lương Gia Huy…, tác phẩm được cho có kinh phí lên tới 100 triệu USD, được coi là cú tất tay của Ngô Kinh với dòng phim võ hiệp.

Tuy nhiên, sau hai ngày công chiếu đầu tiên, tổng doanh thu của phim chỉ đạt khoảng 156-163 triệu NDT (tương đương 21,7-22,6 triệu USD), xếp khoảng thứ 4 tại thị trường Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng con số này chưa tương xứng với quy mô đầu tư và chiến dịch quảng bá rầm rộ trước đó. Trong bối cảnh mùa phim Tết cạnh tranh gay gắt, các phim hài và hoạt hình - vốn có sức hút gia đình rộng hơn - đang tạm chiếm ưu thế tại phòng vé.

Ngỡ ngàng bom tấn 100 triệu USD của Ngô Kinh lép vế phòng vé - Ảnh 1

Theo thông tin, khi tính cả chi phí sản xuất và quảng bá, phim cần đạt khoảng 2 tỷ NDT (xấp xỉ 280 triệu USD) doanh thu mới có thể tiệm cận điểm hòa vốn. Với kết quả hiện tại, tác phẩm vẫn cần một cú bứt tốc rõ rệt trong những ngày tiếp theo nếu không muốn rơi vào cảnh thua lỗ.

Giới chuyên môn nhận định việc không dẫn đầu phòng vé ngay từ ngày đầu khiến áp lực đè nặng lên Ngô Kinh. Tuy vậy, khả năng lật ngược tình thế vẫn còn, bởi doanh thu mùa Tết tại Trung Quốc thường phụ thuộc nhiều vào hiệu ứng truyền miệng và sức bền trong những tuần tiếp theo.

Về mặt nội dung, Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc được đánh giá nổi bật ở phần dàn dựng hành động và quy mô sản xuất. Các cảnh giao đấu cận chiến, mã chiến và đối đầu binh khí được xây dựng dày đặc, nhịp phim nhanh, tạo cảm giác mạnh và đáp ứng thị hiếu khán giả yêu thích võ thuật thuần chất. Sự góp mặt của nhiều ngôi sao hành động nhiều thế hệ cũng mang lại sức nặng nhất định.

Ngỡ ngàng bom tấn 100 triệu USD của Ngô Kinh lép vế phòng vé - Ảnh 2

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một bộ phận giới phê bình và khán giả cho rằng phần kịch bản và phát triển nhân vật chưa tương xứng với quy mô đầu tư. Mạch truyện được nhận xét là dày tình tiết nhưng thiếu chiều sâu cảm xúc, một số nhân vật chưa có đủ không gian để tạo dấu ấn rõ nét.

Báo giới Trung Quốc cũng cho biết thành bại của Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc đã vượt khỏi khuôn khổ một dự án điện ảnh. Nếu Tiêu Nhân đại thắng, giới làm phim sẽ có động lực đầu tư trở lại cho võ hiệp truyền thống; còn nếu thất bại, rất có thể thể loại này sẽ bị đẩy ra rìa, khó có dự án lớn nào dám thực hiện trong 5-10 năm tới.

Bộ phim "Tiêu nhân" của Ngô Kinh khả năng hồi vốn rất khó khăn

Bộ phim "Tiêu nhân" của Ngô Kinh khả năng hồi vốn rất khó khăn

Từ ngày 9/2, các nền tảng bán vé trực tuyến của Trung Quốc bắt đầu mở cửa để khán giả đặt vé trước cho các bộ phim sẽ ra mắt trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Trong đó, Tiêu nhân của Ngô Kinh là dự án được coi trọng nhất nhưng cũng đáng lo nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Kinh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bộ phim "Tiêu nhân" của Ngô Kinh khả năng hồi vốn rất khó khăn

Bộ phim "Tiêu nhân" của Ngô Kinh khả năng hồi vốn rất khó khăn

Phim mới của Ngô Kinh doanh thu thấp không ngờ sau 8 ngày ra mắt

Phim mới của Ngô Kinh doanh thu thấp không ngờ sau 8 ngày ra mắt

Ngô Kinh và Tạ Đình Phong tái hợp trong phim điện ảnh mới, liệu có 'khuấy đảo doanh thu phòng vé'?

Ngô Kinh và Tạ Đình Phong tái hợp trong phim điện ảnh mới, liệu có 'khuấy đảo doanh thu phòng vé'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/1/2024: Lưu Diệc Phi thường hay mời nhân viên công tác ăn uống, Ngô Kinh không còn liều mạng và từ chối đóng cảnh nguy hiểm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/1/2024: Lưu Diệc Phi thường hay mời nhân viên công tác ăn uống, Ngô Kinh không còn liều mạng và từ chối đóng cảnh nguy hiểm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/1/2024: Ngô Kinh tuy tính tình nóng nảy nhưng sợ vợ, Huỳnh Hiểu Minh không truy cứu bạn gái dù cô gây nhiều rắc rối?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/1/2024: Ngô Kinh tuy tính tình nóng nảy nhưng sợ vợ, Huỳnh Hiểu Minh không truy cứu bạn gái dù cô gây nhiều rắc rối?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/4/2024: Lưu Diệc Phi sẽ đóng phim do Ngô Kinh làm đạo diễn, Bạch Lộc và La Vân Hi sẽ hợp tác lần 3 trong dự án phim cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/4/2024: Lưu Diệc Phi sẽ đóng phim do Ngô Kinh làm đạo diễn, Bạch Lộc và La Vân Hi sẽ hợp tác lần 3 trong dự án phim cổ trang?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Ngỡ ngàng bom tấn 100 triệu USD của Ngô Kinh lép vế phòng vé

Ngỡ ngàng bom tấn 100 triệu USD của Ngô Kinh lép vế phòng vé

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 9h30 sáng ngày mai (20/1/2026), 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 9h30 sáng ngày mai (20/1/2026), 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc, sự nghiệp phát triển vượt bậc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp ngẩng đầu thấy tiền, cúi xuống thấy bạc, sự nghiệp phát triển vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê 'mặt sưng, nhợt nhạt' khi hóa nàng tiên cá

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê 'mặt sưng, nhợt nhạt' khi hóa nàng tiên cá

Sao quốc tế 3 giờ 22 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 19h30 ngày 20/2/2026, Thần Tài trao tặng túi quà tài lộc, 3 con giáp vận may kéo đến, sự nghiệp suôn sẻ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà

Đồng hồ điểm đúng 19h30 ngày 20/2/2026, Thần Tài trao tặng túi quà tài lộc, 3 con giáp vận may kéo đến, sự nghiệp suôn sẻ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh' sau ngày 20/2/2026

3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh' sau ngày 20/2/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Chìm đò mùng 3 Tết, cả gia đình 7 người gặp nạn: 1 người tử vong, 2 người mất tích

Chìm đò mùng 3 Tết, cả gia đình 7 người gặp nạn: 1 người tử vong, 2 người mất tích

Đời sống 4 giờ 4 phút trước
Lý Á Bằng nói đã trả hết khoản nợ 7 triệu USD nhờ bán hàng và bán nhà ở Bắc Kinh

Lý Á Bằng nói đã trả hết khoản nợ 7 triệu USD nhờ bán hàng và bán nhà ở Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 20/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn.

Tử vi thứ Sáu 20/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn.

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 19/2/2026 (Mùng 3 Tết), 3 con giáp tiền chất chật két, Tài Lộc tăng vọt, giàu có nhanh chóng, an nhàn vô lo

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 19/2/2026 (Mùng 3 Tết), 3 con giáp tiền chất chật két, Tài Lộc tăng vọt, giàu có nhanh chóng, an nhàn vô lo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, trúng số độc đắc

Đúng ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, trúng số độc đắc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê 'mặt sưng, nhợt nhạt' khi hóa nàng tiên cá

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê 'mặt sưng, nhợt nhạt' khi hóa nàng tiên cá

Lý Á Bằng nói đã trả hết khoản nợ 7 triệu USD nhờ bán hàng và bán nhà ở Bắc Kinh

Lý Á Bằng nói đã trả hết khoản nợ 7 triệu USD nhờ bán hàng và bán nhà ở Bắc Kinh

Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Dương Mịch khoe vẻ đẹp gợi cảm ở tuổi U40 khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo

Vương Ngọc Văn 'ghi điểm' khi khoác lên mình bộ cổ trang thêu hoa tinh xảo

Vương Sở Nhiên tiếp tục 'gây sốt' vì hóa thân thành Vương Chiêu Quân quá xuất sắc

Vương Sở Nhiên tiếp tục 'gây sốt' vì hóa thân thành Vương Chiêu Quân quá xuất sắc

Lý do Vương Sở Nhiên bứt phá với phim 'Thành hà thể thống'

Lý do Vương Sở Nhiên bứt phá với phim 'Thành hà thể thống'