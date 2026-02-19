Ngỡ ngàng bom tấn 100 triệu USD của Ngô Kinh lép vế phòng vé

Tuy nhiên, sau hai ngày công chiếu đầu tiên, tổng doanh thu của phim chỉ đạt khoảng 156-163 triệu NDT (tương đương 21,7-22,6 triệu USD), xếp khoảng thứ 4 tại thị trường Trung Quốc. Giới quan sát cho rằng con số này chưa tương xứng với quy mô đầu tư và chiến dịch quảng bá rầm rộ trước đó. Trong bối cảnh mùa phim Tết cạnh tranh gay gắt, các phim hài và hoạt hình - vốn có sức hút gia đình rộng hơn - đang tạm chiếm ưu thế tại phòng vé.

Mới đây, bộ phim võ hiệp - hành động Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc do Ngô Kinh đầu tư và đóng chính, chính thức ra rạp từ mùng 1 Tết Nguyên đán 2026 tại Trung Quốc. Quy tụ dàn sao đình đám như Tạ Đình Phong, Lý Liên Kiệt, Huệ Anh Hồng, Lương Gia Huy…, tác phẩm được cho có kinh phí lên tới 100 triệu USD, được coi là cú tất tay của Ngô Kinh với dòng phim võ hiệp.

Theo thông tin, khi tính cả chi phí sản xuất và quảng bá, phim cần đạt khoảng 2 tỷ NDT (xấp xỉ 280 triệu USD) doanh thu mới có thể tiệm cận điểm hòa vốn. Với kết quả hiện tại, tác phẩm vẫn cần một cú bứt tốc rõ rệt trong những ngày tiếp theo nếu không muốn rơi vào cảnh thua lỗ.

Giới chuyên môn nhận định việc không dẫn đầu phòng vé ngay từ ngày đầu khiến áp lực đè nặng lên Ngô Kinh. Tuy vậy, khả năng lật ngược tình thế vẫn còn, bởi doanh thu mùa Tết tại Trung Quốc thường phụ thuộc nhiều vào hiệu ứng truyền miệng và sức bền trong những tuần tiếp theo.

Về mặt nội dung, Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc được đánh giá nổi bật ở phần dàn dựng hành động và quy mô sản xuất. Các cảnh giao đấu cận chiến, mã chiến và đối đầu binh khí được xây dựng dày đặc, nhịp phim nhanh, tạo cảm giác mạnh và đáp ứng thị hiếu khán giả yêu thích võ thuật thuần chất. Sự góp mặt của nhiều ngôi sao hành động nhiều thế hệ cũng mang lại sức nặng nhất định.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một bộ phận giới phê bình và khán giả cho rằng phần kịch bản và phát triển nhân vật chưa tương xứng với quy mô đầu tư. Mạch truyện được nhận xét là dày tình tiết nhưng thiếu chiều sâu cảm xúc, một số nhân vật chưa có đủ không gian để tạo dấu ấn rõ nét.

Báo giới Trung Quốc cũng cho biết thành bại của Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc đã vượt khỏi khuôn khổ một dự án điện ảnh. Nếu Tiêu Nhân đại thắng, giới làm phim sẽ có động lực đầu tư trở lại cho võ hiệp truyền thống; còn nếu thất bại, rất có thể thể loại này sẽ bị đẩy ra rìa, khó có dự án lớn nào dám thực hiện trong 5-10 năm tới.